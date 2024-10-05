دمج المنشأه يحصد المركز الأول بالرياضات الفردية على مستوى سوهاج

حقق أطفال دمج إدارة المنشاه التعليمية جنوب محافظة سوهاج، المراكز المتقدمة بمسابقة التربية الرياضية على مستوى المحافظة في الألعاب الفردية، حيث حصد الطفل محمد نصر الدين المركز الأول في رياضة تنس الطاولة بنين، وحصل الطفل عبد الله خليفة عيسى بمدرسة السادات الإعدادية على المركز الأول برياضة السباحة الحرة مسافة 50 متر، وحصد الطفل أسامة عليو حسن الطالب بمدرسة الحديثة الإعدادية للبنين المركز الأول لمسافة 50 متر سباحة ظهر.

وجرى ذلك برعاية الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج وسليمان بخيت وكيل المديرية ودعم سهام الحكيم مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، ومحمد أبو الفضل علي مدير عام إدارة المنشاه التعليمية ونقيب المعلمين، وإشراف توجيه عام التربية الرياضية.

وأثنت عائشة محمود عبد الرحيم رئيس قسم الدمج التعليمي بالإدارة على الدعم الدائم والمستمر من قيادات التعليم للقسم وتذليل كافة العقبات لتحقيق التميز المأمول لأبنائنا أصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحةً أن الهدف من مشاركة أصحاب القدرات الخاصة في مثل هذه المسابقات والمنافسات الرياضية هو اكتشاف المواهب الرياضية لديهم إلى جانب توفير بيئة ومتنفس لهم لممارسة الرياضات المختلفة والدمج الإجتماعي من خلال التعرف على أقرانهم من مختلف الإعاقات.

وقالت رئيس قسم الدمج التعليمي بالمنشاه، إن توجيه التربية الرياضية نظم منافسات الأنشطة الرياضية لذوي الإعاقة من طلاب الدمج تحت شعار «رياضتي حطمت قيد إعاقتي» تزامنا مع تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري والاستثمار في العنصر البشري مشيرةً إلي أن الإهتمام في الوقت الحالي بالموهوبين من ذوي الإعاقة والتعرف على مواطن القوة والإبداع والموهبة لديهم مهم للغاية بعد أن كان التركيز فقط على القصور والعجز لديهم فالموهبة الرياضية أو الفنية أو العلمية موجودة لدى الفرد حتى مع وجود الإعاقة وقد يكون الشخص معاقاً ولديه مواهب متعددة تظهر في مجالات مختلفة سواء كانت رياضية أو فنية .

وأضافت عائشة محمود عبد الرحيم أن ذوي الاحتياجات الخاصة بإمكانهم استيعاب إعاقتهم وتفعيل إمكاناتهم الأخرى وتوظيف طاقاتهم الكامنة فيتخطوا بعزمهم وتصميمهم مصاعب الحياة وقد يتفوقوا أيضاً على أقرانهم الأسوياء وظهر ذلك جلياً من خلال البطولات والمنافسات الرياضية التي شاركت بها هذه الفئة من أصحاب القدرات الخاصة في كافة المسابقات سواء داخلية أو بالمحافل الدولية .