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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

يحل فريق ليفربول، ضيفًا ثقيلًا مساء اليوم السبت، على نظيره فريق كريستال بالاس على ملعب "سيلهرست بارك"،  في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

 

وتنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبوظبي.

 

تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، لويس دياز.

خط الهجوم: ديوجو جوتا.

 

ويتصدر ليفربول حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 15 نقطة، ويريد توسيع هذا الفارق مع نظيره مانشستر سيتي، الوصيف، برصيد 14 نقطة، ويأتي من خلفه آرسنال، في المركز الثالث، بفارق النقاط.

 

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