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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ريال مدريد يستضيف فياريال في مواجهة مرتقبة بالدوري الإسباني

ريال مدريد وفياريال
ريال مدريد وفياريال

يستعد فريق ريال مدريد لاستضافة نظيره فياريال في مواجهة حاسمة، مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني للموسم 2024-2025. 

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موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني

الصراع على الصدارة

يدخل ريال مدريد اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، متخلفاً بفارق ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة المتصدر.

 ويسعى الفريق الملكي لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري المحلي بعد تعثره في الجولة الماضية بالتعادل (1-1) أمام أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة. 

إضافة إلى ذلك، يعاني ريال مدريد من خسارة أوروبية أمام ليل الفرنسي بهدف دون رد، ما يزيد من أهمية الفوز اليوم لتعزيز الثقة واستعادة الزخم.

في الجهة المقابلة، يطمح فياريال لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في الليجا، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط خلف ريال مدريد وأربع نقاط عن المتصدر برشلونة.

 الفوز بالنسبة لـ”الغواصات الصفراء” يعني البقاء في دائرة المنافسة على الصدارة وتضييق الخناق على الفرق الكبرى.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي. وسيتم نقل المباراة حصرياً على قناة بي إن سبورتس HD3، بتعليق المعلق الرياضي علي محمد علي.

تعد هذه المواجهة من أبرز لقاءات الجولة التاسعة، حيث سيعمل كلا الفريقين على تقديم أفضل ما لديهم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعهم في سباق المنافسة على اللقب.

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