رسالة تهنئة من إيطاليا الى الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

تعيش الجالية المصرية في اقليم البيمونت بالشمال الايطالي اجواء احتفالية جماعية كبيرة بمشاركة العديد من أبناء مصر والجاليات العربية المتواجده بالمحافظة ومدينة تورينو وتوابعها.

جاء الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تخليدا لانتصارات مصر وبطولات أبناء شعبها، وتكريما للشهداء الأبطال و ولذويهم ولأسرهم.

وفي مركز دار الحكمة الثقافي العربي الايطالي بمدينة تورينو، وسط حضور مشرف لرموز الجالية المصرية بالشمال الايطالي احتفل المصريون في ايطاليا بذكرى انتصارات اكتوبر،

يقدمون التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي.

حيث بعث الدكتور ابراهيم يونس، عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج ، نائب رئيس اتحاد الجاليات المصرية في اوروبا، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإلى أبطال القوات المسلحة والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بالأصالة عن شخصه وبالإنابة عن أسرة ألجالية المصرية ومدرسة النيل بمقاطعة تورينو الايطالية.

وفي قاعة المؤتمرات بمركز دار الحكمة الثقافي العربي الايطالي، وتحت رعاية مجلس مدينة تورينو، ومشاركة الدكتور يونس توفيق رئيس المركز الثقافي، نظمت الجالية المصرية بمدينة تورينو الايطالية بالتعاون مع الإتحاد العام للمصريين في الخارج واتحاد الجاليات المصرية في اوروبا، المؤتمر السنوى الكبير مع حلول ذكرى انتصارات أكتوبر، في ظل الجمهورية الجديدة.

وفي حضور متميز مابين شباب الجيل الثاني والثالث، وجموع من السيدات وأبناء الجالية المصرية بالشمال الايطالي، بدأ مؤتمر تورينو في تمام الثامنه مساء بمركز دار الحكمة الثقافي.

وعن الوجه الحضاري المشرف للدولة المصرية ، تحدث المهندس عماد حمدي نائب رئيس الجالية المصرية في تورينو قائلا: ان الجمهورية الجديدة تحظى اليوم بالعديد من الانجازات العظيمة والتطور الأعظم للبنية التحتية ، يواكبه تنمية حقيقية ونمو كبير لإقتصاد الدولة المتألقة، وتقدم عظيم في ميادين الصناعة والزراعة والتجارة والاستثمار ، حتى أصبحت مصر هي الدولة الريادية والقيادية بالمنطقة، بقيادة الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي.

وعلى صعيد آخر وفي الجزء الثاني من المؤتمر كانت المحاضرات والمداخلات المثمنة لدور المرأة، وتمكين القيادة المصرية لها في شتى المجالات، فشغلت المرأة المصرية جميع الوظائف والمسئوليات القيادية على جميع الأصعدة ، اثبتت نجاحها وتقدمها وتميزها وحضورها في البرلمان المصري بمجلسي النواب والشورى، وبالمحاكم وبالمناصب الادارية والقيادية.



وختاما لمؤتمر تورينو، يبدع الدكتور ابراهيم يونس في رسم السيناريو الرائع عن ملحمة العبور ، وانتصارات اكتوبر المجيدة، ومبادرة السلام بقيادة بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي ضرب المثل العظيم في القيادة والشجاعة والبطولة في تحرير كل شبر من الأراضي المصرية، حتى استشهد بطلا وقائدا في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيده اي في السادس من أكتوبر.

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