اعتقال شاب مصري في بيرغامو بتهمة التحريض على الإرهاب: خطة لتفجير كنيسة محلية

أعلنت السلطات الإيطالية عن اعتقال شاب مصري يبلغ من العمر 22 عامًا، كان يعمل في مطعم بيتزا يقع أمام كنيسة سان أليساندرو في بيرغامو، حيث كان يخطط لتفجيرها.

علما بان الشاب، الذي يقيم في مدينة ألزانو منذ بضعة أشهر، تم القبض عليه من قبل وحدة مكافحة الإرهاب "ديغوس" في بريشيا وبيرغامو.

الجدير بالذكر أن المدعي العام في بريشيا، فرانشيسكو بريتي، أشار خلال مؤتمر صحفي إلى أن الشاب كان يحمل تصريح إقامة قريب من انتهاء صلاحيته، مما يزيد من تعقيدات وضعه القانوني.

وقد اعتبر القاضي الذي أصدر أمر الاعتقال أن الشاب أظهر نية واضحة لتنفيذ عمل عنيف وخطير، مما يعكس شخصيته المتطرفة وأفكاره المتجذرة في العنف.

تعود تفاصيل هذه القضية إلى أسابيع قليلة مضت، عندما بدأ المحققون في فحص الأنشطة المشبوهة للشاب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان يروج لأفكار متطرفة ويظهر مشاعر معادية للسامية.

كما تشير التحقيقات إلى احتمالية ارتباطه بجماعة إرهابية تُعرف باسم "ولاية خراسان الإسلامية" (ISKP).

تستمر جهود مكافحة الإرهاب في إيطاليا لمتابعة جميع جوانب هذا التحقيق، حيث تسعى السلطات إلى ضمان سلامة المجتمع المحلي ومنع أي أعمال عنف محتملة.

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