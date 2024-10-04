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الجمعة 04/أكتوبر/2024 - 09:33 م 10/4/2024 9:33:11 PM

بلغ اعتزاز العربى بلغته وتراثها العلمى متعدد الوجوه حدًّا فاق أيّ تصوّر، ولم يقتصر هذا الاعتزاز على امتلاك المخطوطات أو المحافظة عليها، أو اقتنائها، أو تخصيص علْم أكاديميّ لها، أو تخصيص أماكن لها. بل تعدى ذلك وغيره إلى التضحية بالمال من أجل علْم المخطوطات، بما تحتويه من كنوز المعرفة الإنسانية، فتصدّى أهل الخير للإنفاق على نشر التراث المخطوط من أموالهم الخاصة. ومن هؤلاء: مصطفى أفندى المكاوى المحامى بمدينة الفيوم، والشيخ فرج الله زكى الكردى، وكيل الشركة الخيرية لنشر الكتب العالمية الإسلامية، وقد كان من طلبة العلم بالأزهر الشريف، وهو مؤسس مطبعة كردستان العلمية الشهيرة، آنذاك، وكان مما نشراه من المخطوطات: شروح التلخيص فى علوم البلاغة تلخيص كتاب السّكّاكى المفتاح، ومؤلفه للقزوينى، وطبع بمطبعة بولاق الشهيرة، آنذاك، 1317هـ/1899م، وأعيدتْ طباعته بمطبعة السعادة 1343هـ/1934م، ثم فى طبعة ثالثة بمطبعة الحلبى 1356هـ/1937، وتلتْه كتب أخرى، منها: شرح التفتازانى، ومواهب الفتاح، وعروس الأفراح، والإيضاح، وحاشية الدسوقى، وطبع الإمام الشيخ محمد عبده، وحسن باشا عاصم، وعبدالخالق ثروتْ، ومحمد البخارى كتاب المخصّص لابن سيدة على نفقتهم، وطبع السيد إسماعيل يوسف بن صالح بن دياب التونسى كتاب الأمالى لأبى على القالى على نفقته مرتين، مرة بمطبعة بولاق 1904م، وثانية بمطبعة دار الكتب المصرية 1926م، وتولى الإنفاق على طبع كتاب فقه اللغة الشهير للثعالبى، مصطفى البابى الحلبى صاحب المطبعة الميمنية، وذلك بالمبطعة العمومية 1298هـ/1880م، وكذلك الكشاف للزمخشرى، وطبع بمطبعة بولاق الشهيرة 1318هـ/1900م، هو، وفرج الله الكردى.

نفخر حين ننظر ونتذكّر بعض أسماء هؤلاء المنْفقين من أموالهم من أهل العلم، وما أظهروه للنور من كنوز تراثنا العربى الذى كان مطمورا مختفيا، ثم صار منتشرا مشهورا عالميا بلسان عربى مبين من أمثال:

أبى الطيب صديق بن حسن على بن لطف الله الحسينى البخارى المولود بالهند 1248هـ/ 1832م، وأحمد بيك أحمد الحسينى الشافعى المحامى الذى بلغ به حدّ الاعتزاز أنْ باع عزبة يمْتلكها، وذلك للإنفاق على طباعة كتاب (الأمّ) للإمام اشافعى، ومحمد زهران، والخواجا رفائيل عبيد اللذين أنفقا على إخراج كتاب (خطط المقريزى) ببولاق سنة 1370هـ/1853م، ومحمد با عيسى الحضرمى، وجماعة من أهل العلم اللذين أخرجوا كتاب خزانة الأدب للبغدادى 1882م، ومنهم:عمر الخشاب، ومحمد عبدالواحد الطوبى، ومحمد أحمد رمضان المدنى صاحب مكتبة المعاهد العلمية بالصنادقية، الذى أخرج ديوان مسْلم بن الوليد المعروف بلقب «صريع الغوانى»، وأسس الشيخ محمود شاكر مع محمد رشاد سالم، وإسماعيل عبيد مكتبة العروبة لنشر كنوز الشعر العربى من نوادر التراث، ثم حدثتْ ظروف غير مواتية عاقت تنفيذ طموحاتهم وتحقيق أمنياتهم، لتنضم جهود مشكورة للأفراد فى مجال العناية بالمخطوطات ونشرها. بل الإنفاق عليها من أموالهم الخاصة إلى جهود الهيئات والمؤسسات والجماعات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر لجنة التأليف والترجمة والنشر التى أسهمتْ إسهاما واضحا، منذ اجتمع بمدرسة المعلمين العليا بحيّ المنيرة سنة 1914 شباب مستنير، وتعددت لقاءاتهم فى المدرسة والمنزل والمسجد وتبادلوا الزيارات فى البلدان، وتنوعتْ اتجاهاتهم بين الطموح والإصلاح الدينى والاجتماعى، وكانوا أدباء، ونقادا، ومؤرخين، وفلاسفة، ثم انضم إليهم شباب من مدرسة الحقوق وفى زاوية البقلى اجتمعوا وقرروا تكوين لجان إحداها لجنة التأليف والترجمة والنشر، كما سنفصل فى المقال القادم.