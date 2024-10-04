فرص عمل بالقطار الكهربائي الخفيف.. قدم الآن

كشفت شركة “آر إيه تي بي ديف” للنقل (كايرو)، المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، عن توافر فرص عمل خالية في القطار الكهربائي الخفيف قطار العاصمة.

وتابعت الشركة في بيان لها، إنها تسعى لتوظيف عدد من سائقي قطار العاصمة من الرجال والسيدات.



كما قالت إنه يفضل يكون عندك خبرة في مجال السكك الحديدية.

وتنشر بوابة الوفد الشروط والمؤهلات المطلوبة

-قيادة قطارات LRT على الخط الرئيسي وفي المستودع.

* ضمان سلامة الركاب في أوضاع التشغيل العادية والمتدهورة والطارئة.

* إبلاغ مراقب المرور بأي حوادث أو حوادث أو شذوذ.

* تنفيذ قواعد وإجراءات السلامة والتشغيل فيما يتعلق بالتعليمات.

* التعامل مع حالات الفشل لضمان استمرارية الخدمة.

* ضمان تثبيت القطارات وفك تثبيتها.

* ضمان الامتثال الكامل لإشارات الطرق وعلى متن القطار.

* مراقبة تبادل الركاب في المحطات.

* الالتزام بالجدول الزمني و/أو التعليمات الصادرة عن OCC أو مراقبي القطارات في المستودع.

* التحقق من شروط سلامة القطار قبل بدء الخدمة.

* تلقي أي معلومات مطلوبة في بداية خدمته.

* احترام الوقت المحدد لحركات العودة وأوقات المغادرة المقررة في المحطة.

* تنفيذ تعديلات التشغيل المتدهورة وفقًا لتعليمات السلامة وتعليمات مراقبي المرور

ارتداء الزي الرسمي ومعدات الحماية الشخصية أثناء ساعات العمل.

* أداء واجبات ومهام أخرى حسب التكليف.

المؤهلات:

* التعليم الفني (الإلكترونيات - الكهرباء والميكانيكا والاتصالات).

* يفضل 7 سنوات من التعليم الصناعي.

المعرفة:

* فهم شامل للمصطلحات الفنية.

* معرفة عالية بالسلامة العامة.

* إتقان اللغة الإنجليزية

الخبرة:

* خبرة لا تقل عن عام واحد في أي تخصص.

* خبرة مفضلة في مجال السكك الحديدية.

السلوكيات المرغوبة

* القدرة على العمل كجزء من فريق.

* خبرة في خدمة العملاء.

* القدرة على التعامل مع الإجهاد والمواقف الحرجة.

* القدرة على العمل تحت الضغط من جانب العميل ومن الداخل.

* المرونة في العمل في أنماط الورديات وفقًا لخطة المحمص.