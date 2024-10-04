انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الأوقاف بالغربية

انطلقت اليوم الجمعة، القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف، والأوقاف، إلى مساجد محافظة الغربية، ليتحدثوا جميعاً بصوت واحد حول موضوع: (وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ)، والاستفادة بدروسها في الثبات والوفاء وحب الوطن.



ويشارك فى القافلة الدكتور نوح العيسوي مدير المديرية سيدي أحمد البدوي طنطا، والشيخ محمود صلاح عبدالمجيد البحراوي، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الجيارين طنطا، والشيخ سامي القطب الفقي مدير الإدارة البهي طنطا، ولشيخ سعيد علي السيد بدير واعظ بمجمع البحوث الإسلامية عطيفة طنطا، والشيخ السيد محمد رداد إمام وخطيب- القصبي- طنطا، والشيخ أحمد إبراهيم السيد قابيل-- واعظ بمجمع البحوث الإسلامية-- المحافظة- طنطا، والشيخ إبراهيم السيد الرخاوي إمام وخطيب الشيخة-- نور الصباح- طنطا، والشيخ زيدان المغربي ناصف المحسيني واعظ بمجمع البحوث الإسلامية- صادق الرافعي طنطا، والشيخ إبراهيم خضر توكل امام وخطيب توكل بسيجر طنطا

والشيخ أمين عبدالمجيد حسن الشورة واعظ بمجمع البحوث الإسلامية الرحمة - طنطا.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومعالي الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف ، و بحضور فضيلة الدكتور نوح العيسوي ،وكيل وزارة الأوقاف بالغربية

