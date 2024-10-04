محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر

بعث اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، برقية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، جاء نصها :

"يسعدنى أن أبعث لفخامتكم بأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة والتي قدمت فيها القوات المسلحة المصرية أروع البطولات والتضحيات من أجل الوطن متوجهاً للمولى عز وجل بخالص الدعوات لفخامتكم بموفور الصحة والعافية وتحقيق مزيد من الانجازات من اجل رفعة وطننا الغالي دامت مصرنا أمنة وقوية تحت قيادة فخامتكم"

كما بعث محافظ الغربية برقيات تهنئة لِكِلَا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وللفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ووكيلي المجلسين، وعدد من الوزراء والمسئولين بهذه الذكرى المجيدة التي سطر فيها أبناء الشعب مع قواته المسلحة ملحمة شهد لها العالم أجمع بأنها معجزة يُحتذى بها في تاريخ العسكرية على مر العصور.