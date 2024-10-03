الركراكي يتحدث عن بنتايج وسر استبعاد يحي عطية الله

تحدث وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن سبب استبعاد يحيى عطية الله من قائمة المنتخب المغربي، بتصفيات كأس أمم إفريقيا.



الركراكي يعلن قائمة المغرب

وأعلن الركراكي قائمة منتخب المغرب، لمواجهتي منتخب إفريقيا الوسطى، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وشهدت قائمة منتخب المغرب، استبعاد ثنائي الأهلي يحيى عطية الله وأشرف داري.



وال الركراكي خلال المؤتمر الصحفي: محمود بنتايج لاعب يتطور كثيرًا ويجتهد، لقد تألق في الرجاء وانتقل بعدها لسانت ايتيان الفرنسي والآن يلعب مع الزمالك.

وأشار: محمود بنتايج لاعب جيد، وبالطبع نحن نتابعه مع فريقه شأنه شأن مجموعة من اللاعبين.



وكشف عن استبعاد يحيى عطية الله: كان بعيدًا عن المنافسة بعد مغادرة فريقه الروسي، واليوم يلعب للأهلي.

وأتم: يحيى عطية الله عاد للأجواء والمنافسة لذلك فهو يستعيد لياقته تدريجيًا، ويبقى من ضمن اللاعبين الذين في فكرنا وسيعود حتمًا لمستواه المعهود.