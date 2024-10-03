جمهور ونقاد مهرجان الإسكندرية السينمائي يشيدون بفيلم بحر الماس

شهد عرض فيلم بحر الماس بسينما أمير بالاسكندرية ضمن فعاليات مشاركته بمسابقة نور الشريف للفيلم العربي بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته ال 40 إقبالا كبيرا من الجمهور و النقاد حيث لاقى اعجابا كبيرا من الحضور بشكل عام .

و عقب عرض الفيلم تم تنظيم ندوة بمشاركة صناع العمل و على رأسهم عاطف عبد اللطيف بطل ومؤلف قصة فيلم بحر الماس وادار الندوة الاعلامية غادة شاهين مدير مهرجان الإسكندرية السينمائي .

و عبر المشاركون عن سعادتهم بفيلم بحر الماس الذي تميز بنوع من الكوميديا الهادفة و الاكشن أيضا و سلط الضوء على معالم مصر السياحية بمدينة شرم الشيخ و قدم صورة فنية رائعة عن مصر وجمالها .

و قالت غادة شاهين ان فيلم بحر الماس ينقلك لحالة جميلة من المتعة و الكوميديا الهادفة التي نفتقدها كما انه قصة ظريفة و يهدف الى تنشيط السياحة بمصر وشرم الشيخ بشكل كبير ودعت صناع السينما و الدراما الى تسليط الضوء على الصورة الجميلة لمصر بشكلٍ عام .

و كشف الدكتور حسين بكر مدير المركز القومي للسينما خلال مشاركته بالندوة انه يجب فعلا تسليط الضوء على الصورة الجميلة لمصر من خلال السينما لاننا جميعا عندما نشاهد اي افلام اجنبية او أفلام الابيض و الأسود نجدها تنقل الصورة الجميلة التي نحب ان نراها.

و اشار الى أن فيلم بحر الماس نقل صورة مصر الجميلة في قالب سينمائي مميز .

وأوضح عاطف عبد اللطيف خلال تعقيب له في الندوة أن الفيلم تجربة فنية تجمع بين فنانين مصريين وسعوديين وتم تصويره بشرم الشيخ لتسليط الضوء على المدينة السياحية الجميلة .

وأشار الى ان رسالته الاساسية في جميع اعماله الفنية

هي تسليط الضوء على المعالم السياحية الجميلة و نقل الصورة الحلوة عن مصر والبلاد العربية .

فيلم "بحر الماس" من بطولة عاطف عبد اللطيف وعبد الرحيم حسن وندى بهجت وشيري مجدي وشعيفان محمد، شيماء الفضل، سماح زيدان، طلال الشمري، والفيلم قصة عاطف عبد اللطيف، معالجة وسيناريو وحوار «جوزيف فوزي، نورشان عمر» وتصوير مايكل جورجي ومن إخراج سيف يوسف.

1000181692

1000181695

1000181686

1000181689

1000181683

1000181680