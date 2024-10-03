ارتفاع أسعار السلع وتوقعات بالمزيد.. صعود معدلات التضخم على أساس شهري

شهدت أسعار معظم السلع ارتفاعا تدريجيا خلال الشهر الماضي حيث شهدت أسعار اللحوم والدجاج ارتفاعا نسبيا، كما ارتفعت أسعار البقوليات بحسب التقارير الأخيرة المنشورة ببورصة السلع.

من جهته كشف رئيس الوزراء عددا من الأسباب التي كانت وراء ارتفاع السلع خلال الشهور الماضية، متوقعًا انفراجة قريبة لتلك الأزمة من خلال عدد من التدابير الحكومية.

ارتفاع معدل التضخم

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، لأول مرة منذ 5 أشهر، إلى 26.2% في أغسطس من 25.7% في يوليو.



رئيس الوزراء يكشف السر

في هذا السياق قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الظروف السياسية والجيوسياسية المحيطة بمصر لها تأثيرات كبيرة جدًا على الدولة المصرية.

أضاف خلال كلمته في لقائه مع عدد من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة، “لما أكون أنا النهارده بقالي 6 شهور قناة السويس بتفقد أكثر من 60% من إيراداتها، وكل شهر هناك خسائر من 550 إلى 600 مليون دولار، والخسائر وصلت إلى 6 مليارات دولار “، كانت تأتي بعيدًا عن أي استثثمار أو تصدير، وكانت ثابتة ومستقرة، و”محدش عارف الصراع هيفضل مستمر لغاية إمتى”.

نقيب الفلاحين يصدم المستهلكين

فيما توقع حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين ارتفاع أسعار المواشي خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب قرب موسم البرسيم كأهم علف أخضر في مصر.

وأشار "أبو صدام" إلى أن انخفاض درجات الحرارة يزيد من الطلب على الألبان، حيث يُقبل الفلاحون على شراء المواشي للتسمين أو للحصول على الألبان مع توفر البرسيم.

وأكد "أبو صدام"، أن اللحوم الحمراء تعاني عجزًا يصل لـ40% بين الإنتاج والاستهلاك، ويتم تعويضه بالاستيراد من الخارج.

وطالب الحكومة بإعادة النظر في هيكلة توزيع العلف والردة بأسعار مدعمة للمربين حيث تشهد هذه العملية الكثير من أوجه الفساد حيث يحصل عليها العديد ممن لا يستحقون فيما يعاني الكثير من المربين من ارتفاع أسعار الردة في السوق الحرة مع كثرة عمليات غشها حيث وصلت شيكارة الردة الـ35 كيلو إلى 400 جنيه في السوق الحرة.

كما طالب نقيب الفلاحين، بضرورة الاهتمام بتوفير مستلزمات الأعلاف بكميات كافية وأسعار مناسبة حرصًا على الثروة الحيوانية ومنعًا لارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة.