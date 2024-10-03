شراكة مثمرة بين الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة |خاص

فى احتفالية مرور عشر سنوات على أندية السكان داخل مراكز الشباب

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسفير أولريك شانون، سفير كندا بالقاهرة، وإيڤ ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وهشام الروبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة اتجاه، منذ عدة أيام احتفالية مرور 10 سنوات على انشاء أندية السكان في مصر.



وفي هذا الإطار، قالت د. رشا أبو العزم أخصائية برامج الشباب والنشء بصندوق الأمم المتحدة للسكان فى تصريحات خاصة لـ الوفد: “اليوم احتفلنا بمرور عشر سنوات على أندية السكان داخل مراكز الشباب بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه، الحقيقة الصندوق كشريك أساسي لوزارة الشباب والرياضة بيعمل فى 27 محافظة عندنا 431 نادى سكانى داخل المحافظات المختلفة، نحن الحقيقة سعداء للغاية اليوم أننا بنحتفل بنتاج هذه العشر سنوات، ولكن أيضا بننظر على نظرة مستقبلية”.

وتابعت: "أحنا هنقدر نعمل ايه فى العشر سنوات القادمين وما بعد ذلك فبنحاول أننا ننظر ونرى ما هى النتائج ؟ عدد كبير من الشباب قمنا بتدريبهم من المحافظات المختلفة شباب وشابات بيشتغلوا معانا على قضايا مختلفة من ضمن هذه القضايا، قضايا الصحة الإنجابية، وقضايا السكان بوجه عام، وبعض القضايا الشائكة أيضا مثل ختان الإناث، والعنف ضد المرأة والفتاة، ونحن لدينا المقدرة من خلال أدوات مختلفة مثل الفنون كمثل الفنون المسرحية والفنون الغنائية أننا نتطرق لهذه القضايا الشائكة حتى نعيد الفكر وتصحيح المفاهيم فى المحافظات المختلفة فى صعيد مصر وخلافة فنحن سعداء للغاية بالنتيجة التى وصلنا اليها حاليا، والعدد من الشباب الممكن الذى انضم لنا، وبنتطلع مع وزارة الشباب والرياضة أننا ننظر الى النظرة المستقبلية ووجهة النظر الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة لتعميم أوسع للحضور للأندية السكانية داخل المحافظات والعمل على أرض الواقع مع شباب بأعداد أكبر ان شاء الله وباستدامة النشاطات اللى عندنا حتى اليوم".

وشهدت مصر احتفالاً كبيراً بمرور عشر سنوات على إطلاق مبادرة أندية السكان، والتي تعد إحدى أهم المبادرات الشبابية التي أطلقتها الدولة بهدف تمكين الشباب وتوعيتهم بالقضايا السكانية والاجتماعية. وقد حضر الاحتفال نخبة من المسؤولين والشخصيات العامة، وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد السفير أولريك شانون، سفير كندا بالقاهرة، والسيد إيڤ ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى جانب عدد من المحافظين ورؤساء الهيئات.

في إطار حرص الدولة على تمكين الشباب وتفعيل دورهم في المجتمع، احتفلت مصر بمرور عقد على إطلاق مبادرة أندية السكان، والتي تعد نموذجاً يحتذى به في مجال التوعية المجتمعية وتنمية قدرات الشباب. وقد أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الاحتفال على أهمية هذه المبادرة ودعم القيادة السياسية لها، مشيراً إلى أن الشباب هم عماد المستقبل وأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتنمية قدراتهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.

وأشار الوزير إلى أن أندية السكان حققت نجاحاً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية، حيث ساهمت في نشر الوعي بالقضايا السكانية والصحية، وتمكين الشباب من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حياتهم، وتعزيز مشاركتهم في العمل التطوعي. كما أشار إلى أن هذه الأندية قد ساهمت في بناء شبكات قوية بين الشباب من مختلف المحافظات، مما ساهم في تعزيز روح المواطنة والشعور بالانتماء للوطن.

ومن جانبه، أشاد السفير أولريك شانون، سفير كندا بالقاهرة، بجهود مصر في مجال تمكين الشباب وتوعيتهم بالقضايا السكانية، مؤكداً على أهمية الشراكة بين مصر وكندا في هذا المجال. وأضاف أن مبادرة أندية السكان تعد نموذجاً يحتذى به على المستوى الدولي، وأن كندا فخورة بدعمها لهذه المبادرة.

كما أعرب السيد إيڤ ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، عن سعادته بالنجاح الذي حققته مبادرة أندية السكان، مؤكداً على أهمية دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يواصل دعمه لهذه المبادرة، ويؤمن بأهمية الاستثمار في الشباب وتمكينهم.

الإنجازات التي حققتها مبادرة أندية السكان

إنشاء 431 نادي توعية سكانية في جميع محافظات مصر.

تدريب أكثر من 300 مدرب وتطوع أكثر من 2000 شاب وشابة.

الوصول إلى ما يقرب من 1.3 مليون فرد من أفراد المجتمع.

إنشاء 17 فريقاً لمسرح "نواة" و24 فريقاً غنائياً لفن "الشامندورة".

تعتبر مبادرة أندية السكان نموذجاً يحتذى به في مجال التنمية الشبابية، حيث ساهمت في تمكين الشباب وتوعيتهم بالقضايا السكانية والاجتماعية، وتعزيز مشاركتهم في بناء مجتمع أفضل. وقد أثبتت هذه المبادرة أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، وأن الشباب قادرون على تحقيق إنجازات كبيرة عندما يتم منحهم الفرصة والموارد اللازمة.