حملات تموينية للرقابة على أسواق سيدي سالم وقلين وبلطيم

تحرير 17 محضر مخالفة..

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة سيدي سالم، حملات تموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة ببلطيم تحت إشراف أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.

و أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر لمخالفات تموينية منها « محضر عدم اعلان أسعار، ومحضر نقص وزن، و محضر غير مطابق للمواصفات ومحضر عدم اعطاء بون».



وتمكنت الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة ببلطيم تحت إشراف اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، من تحرير 5 محاضر لمخالفات تموينية منها « محضر عدم اعلان أسعار، ومحضرين نقص وزن، و محضرين عدم نظافة» .



وحررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، بإشراف اللواء خالد كشك، في الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري8 محاضر متنوع لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على المخابز تضمنت «3 محاضر نقص وزن، ومحضرين عدم إعلان أسعار، ومحضر عدم نظافة، ومحضرين عدم وجود شهادة صحية»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.



وكلف محافظ كفرالشيخ اللواء علاء عبد المعطي، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وفرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع، لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة، مشددًا على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.