الخميس 03 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

وزارة الثقافة تستضيف حفل موسيقي ياباني بالأوبرا.. الليلة

العازفة اليابانية
العازفة اليابانية يوكو نيشي

يقام ريستال لآلة الكوتو اليابانية بدار الأوبرا  برئاسة الدكتورة لمياء زايد، تقدمه العازفة اليابانية يوكو نيشي بمصاحبة عازف العود المصري ماريو سعيد، وذلك في السابعة مساء اليوم، الخميس على المسرح الصغير، ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلي مد جسور التعاون الإبداعي مع مختلف دول العالم، بالتعاون مع سفارة اليابان بالقاهرة.

يتضمن برنامج الحفل، باقة من المؤلفات اليابانية والعربية الشهيرة، منها "ساكورا ساكورا، أنت عمري، مثل الطائر، قصائد الربيع، ضوء القمر، وأغنية من فيلم قصر في السماء.

جدير بالذكر أن آلة الكوتو هي آلة موسيقية يابانية تقليدية تشبه آلة القانون، تحتوي على ١٣ وتراً  أو اقل مثبتاً على دعائم فوق جسم رنان مجوف طويل، ويتم العزف عليها بالنقر باستخدام الريشة أو أصابع اليد اليمنى، مع دفع أو جذب الأوتار باليد اليسرى لتغيير حدة الصوت.

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