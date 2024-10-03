رابطة الأندية الإسبانية ترفض توقيع عقوبة ضد كورتوا

رفضت رابطة الاندية الاسبانية ( لا ليجا ) توقيع عقوبات ضد حارس نادي ريال مدريد الأسباني تيبو كورتوا على خلفية الاحداث التي صاحبت مباراة اتلتيكو مدريد مع ريال مدريد ضمن مباريات الدوري الأسباني يوم الاحد الماضي على ملعب اتلتيكو مدريد سيفيتس ميتروبوليتانو .

وكان نادي اتلتيكو مدريد الأسباني قد تقدم بطلب إلى رابطة الاندية الاسبانية يطالب فيه بتوقيع عقوبة ضد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بسبب ما اسماه نادي اتلتيكو مدريد بتسببه في استفزاز الجماهير بعد هدف التقدم الذي سجله مدافع ريال مدريد ايدير ميليتاو في مرنى اتلتيكو مدريد وهو ما ادي الى الشغب الجماهيري خلف مرمى تيبو كورتوا وإلقاء جمهور اتلتيكو مدريد لقداحات السجائر على الحارس.

لجنة العقوبات برابطة الاندية الاسبانية رفضت توقيع اي عقوبات على تيبو كورتوا وقالت إن الطلب الذي تقدم به نادي اتلتيكو مدريد مرفوض شكلا و موضوعا والاعب لن يتم إيقافه.

بهذا سيكون كورتوا متاحا للعب في مباراة ريال مدريد القادمة امام فياريال في الدوري الاسباني بملعب سانتياجو بيرنابيو الا ان كل التوقعات تشير إلى غياب تيبو كورتوا عن المباراة بداعي الإصابة وسيحرس مرمى ريال مدريد الحارس الاوكراني لينون والذي قام بحراسة مرمى ريال مدريد في هزيمته الأخيرة مساء الاربعاء امام فريق ليل الفرنسي في دوري أبطال أوربا.