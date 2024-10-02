أبو شقة جهود الرئيس فى بناء دولة عصرية وجيش قوى هو طريق بناء الوطن

تقدم المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الجديد الخامس لمجلس الشيوخ، مؤكداً أن دور المجلس كإحدى غرفتى التشريع يثرى الحياة السياسية والقانونية ويدعم النسيج الوطنى.

وأضاف «أبوشقة» فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الجلسة العامة اليوم، بأن افتتاح دور الانعقاد يأتى فى ظل تحديات كبيرة وخطيرة تواجه الوطن وتهدد استقرار الشرق الأوسط، ولكن وقفت مصر صامدة راسخة تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ، وبفضل جهود الرئيس وسياسته الحكيمة والشجاعة، أصبحت مصر ذات ثقل كبير ولاعبا مهما فى المجالين الدولى والإقليمى، وأيقن القاصى والدانى ما سعى إليه الرئيس من بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، وجيش قوى له الذراع الطولى فى المنطقة يحمى ولا يهدد، هو الطريق القويم لبناء الأوطان.

وبعث وكيل الشيوخ برسالة تأييد وشكر وعرفان من 120 مليون مصرى للقيادة السياسية والرئيس السيسى الذى حمى هذا البلد من السقوط، مؤكدين أننا خلفك وأمامك فى خندق واحد للدفاع عن الوطن.

كما قدم «أبوشقة» الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة والشرطة، حصنى الأمن والأمان والاستقرار فى مصر.