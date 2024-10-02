عمرو دياب يودع حفلات الزفاف.. قرار مفاجئ يصدم جمهوره| هل الصفعة السبب؟

أعلن النجم عمرو دياب، في خطوة غير متوقعة لجمهوره، اعتزاله الغناء في حفلات الزفاف، خلال مشاركته في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال السوري باسل سماقية، الذي أُقيم مؤخرًا بالقاهرة، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، من بينهم الفنان عماد زيادة، الفنانة هنا الزاهد، الإعلامية لميس الحديدي، الفنانة أيتن عامر، والفنانة نسرين طافش، وآخرون.





عمرو دياب

حفل زفاف ابنة باسل سماقية يشهد المفاجأة

وسط أجواء الاحتفال، وفي منتصف غنائه لأغنيته الشهيرة "ياقمر لو في اثنين منك"، أوقف عمرو دياب الغناء فجأة ليعلن أمام الجمهور أن هذا الحفل سيكون الأخير الذي يغني فيه بأحد الأفراح.

وأوضح أنه اتخذ هذا القرار بشكل نهائي، لكنه أكد أن غنائه في حفل الزفاف هذا كان بسبب مكانة العائلة العزيزة على قلبه، مضيفًا: "باسل سماقية عزيز علي جدًا، وهذا آخر فرح سأغني فيه".

الأسباب وراء قرار اعتزال الهضبة

بعد انتهاء فقرته الغنائية، جلس دياب مع عدد من أصدقائه المقربين الذين كانوا من ضمن ضيوف الحفل، مثل المنتج تامر مرسي، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المنتج جمال العدل، والكاتب الصحفي خالد صلاح، وكشف عمرو دياب لأصدقائه أن سبب قراره يعود إلى الإرهاق الكبير الذي يشعر به من إحياء حفلات الزفاف، كما أنه يرغب في التفرغ بشكل أكبر لحفلاته الجماهيرية ولتسجيل أغانٍ جديدة.





عمرو دياب وأزمة الصفعة

مواقف سابقة أثارت الجدل حول عمرو دياب

وقد أثار قرار دياب المفاجئ العديد من التساؤلات بين جمهوره، حيث ربط البعض بين قراره الأخير والجدل الذي أثير في حفل زفاف سابق.

ففي يونيو الماضي، قام دياب بصفع شاب حاول التقاط صورة تذكارية معه خلال حفل زفاف ابنة المنتج المصري محمد السعدي، مما أثار موجة من الانتقادات، واعتبر بعض المتابعين أن هذه الواقعة كانت السبب وراء اعتزاله الغناء في الأفراح.





لم يكتفِ عمرو دياب بهذا الموقف، فقد سبق له أن تورط في مواقف مشابهة؛ ففي العام 2018، قام بضرب أحد حراسه الشخصيين خلال حفل بعد محاولته منع أحد المعجبين من الوصول إليه على المسرح، هذه الحوادث أثارت جدلاً واسعًا حول تعامل دياب مع جمهوره.





تركيز دياب على الحفلات الجماهيرية والأعمال الجديدة

على الرغم من الجدل، يبقى دياب نجمًا جماهيريًا يحظى بشعبية كبيرة، حيث يواصل إحياء حفلاته الجماهيرية التي تحظى بحضور واسع من جمهوره ومحبيه، ويبدو أن تركيزه في الفترة المقبلة سيكون على تقديم أعمال موسيقية جديدة تليق بمسيرته الفنية الطويلة.