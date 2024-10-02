نشاط مكثف لوكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

كثفت سماح ابراهيم وكيل وزاره التربية والتعليم بالقليوبية من نشاطها حيث تابعت تشكيل لجان المتابعه لكافه المدارس وذلك بالتنسيق مع كافه الإدارات التعليمية بالمحافظه .. كما وجهت وكيل وزاره التربية والتعليم بالقليوبية بضروره رفع تقارير عن جولات المتابعه بكل حياد وشفافية وذلك من أجل ضمان سير العمليه التعليمية ونجاح منظومة تطوير التعليم والوصول الي اعلي معدلات الانضباط وفق المعايير التي وضعتها وزاره التربيه والتعليم كما وجهت بصروره بذل المذيد من الجهد وذلك للارتقاء بالعملية التعليميه