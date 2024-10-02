الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

رئيس جامعة القاهرة يتابع انتظام الدراسة ببرامج الفرع الدولي

الدراسة في جامعة
الدراسة في جامعة القاهرة الدولية

تابع الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، انتظام الدراسة ببرامج الفرع الدولي للجامعة بمدينة السادس من أكتوبر، منذ اليوم الأول للعام الجامعي الجديد 2024/ 2025، وبعد الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الدراسة وفقًا للخطة الزمنية المعلنة.

ويشهد الفرع الدولي لجامعة القاهرة، خلال الأسبوع الأول من بدء الدراسة، توافد الطلاب على معرض الأنشطة الطلابية والذي نظمته الجامعة لتعريف الطلاب بالخدمات والأنشطة المختلفة التي يقدمها الفرع، بالإضافة إلى إرشادات حول الحياة الجامعية وكيفية الاستفادة مما تقدمه الجامعة لطلابها.

رئيس جامعة القاهرة: نهتم بممارسة الأنشطة الطلابية

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن ممارسة الأنشطة الطلابية على رأس الاولويات ضمن خريطة العام الجامعي الجديد، حيث تم إعداد برنامج حافل بالأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية للطلاب.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تدرك أهمية هذه الأنشطة في لناء شخصية الطالب، وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بين الطلاب، معربًا عن أمله في أن يكون هذا العام الجامعي عامًا مثمرًا وناجحًا على كافة المسارات. 

ونوه رئيس جامعة القاهرة حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متميزة في الفرع الدولي تدعم الإبداع والابتكار وتساهم في إعداد جيل من الخريجين قادر على المنافسة في سوق العمل. 

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الفرع الدولي يعتبر إضافة مهمة لمسيرة جامعة القاهرة ويسهم في تعزيز مكانتها على المستويين المحلي والدولي.

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