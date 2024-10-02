جوجل تصدم المواقع وصناع المحتوى.. الدفع بالجنيه المصري

تتجه جوجل Google نحو إجراء عمليات الدفع بالعملات المحلية في جميع أنحاء العالم.

وفي مصر، سيبدأ هذا التغيير في شهر مايو من عام 2025.

قال جوجل: "نحن نعي أهمية توفير وقت كاف للتحضير ولتنظيم الشؤون المالية، ولهذا السبب شاركنا هذه التغيير مع مجتمعنا قبل ستة أشهر من التنفيذ. لا يزال دعمنا لصناع المحتوى والناشرين في مصر مستمر ولن يتغير".

أضافت: “نقوم حاليًا بإجراء عمليات الدفع بالعملات المحلية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك تشيلي وأندونيسيا واليابان والأردن والمكسيك والمغرب ونيوزيلندا والنرويج وبيرو وجنوب أفريقيا والسويد وتركيا والإمارات العربية المتحدة، مع خطط للتوسع - في المزيد من البلدان في عام 2025”.



سيتلقى المعلنون وصناع المحتوى على YouTube في مصر ضمن شبكة إعلانات Google أو برنامج شركاء YouTube مدفوعاتهم بالجنيه المصري اعتبارًا من مايو 2025.



لن تتغير القيمة التي يحصل عليها صناع المحتوى والناشرين- التغيير الوحيد هو في الحصول على المدفوعات بالجنيه المصري بدلاً من الدولار الأمريكي.



لا ​​تزال جهودنا لدعم صناع المحتوى والناشرين في مصر مستمرة وكما هي، سواء كان ذلك من خلال برامج بناء القدرات لصناع المحتوى المحتوى مثل برنامج "بطلة" أو دعم الناشرين والمعلنين.

وقد أظهرت دراسة أجرتها شركة Public First أن Google ساهمت بنحو 11.2 مليار جنيه مصري في الاقتصاد المصري في عام 2021.

وعلاوة على ذلك، ارتفعت نسبة قنوات YouTube في مصر التي تحقق إيرادات تبلغ مليون جنيه مصري أو أكثر بنسبة تزيد عن 50% على أساس سنوي في عام 2023.