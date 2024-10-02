"الثقافة" تعلن فتح باب التقدم لجوائز الدولة التشجيعية لعــام 2025

أعلنت وزارة الثقافة المصرية، عبر المجـــلس الأعــــلى للثقـــافة، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبأمانة الدكتور أسامة طلعت، عن فتح باب التقدم لجوائز الدولة التشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية لعــام 2025، عن الفـــروع والموضـــوعات التي يجــري التقــدم لها في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2024، وهي:



أولا : الفنـــــون:



1. عزف البيانو.

2. سيناريو الفيلم الروائي.

3. رسم كتاب لطفل ما قبل المدرسة.

4. السينوغرافيا المسرحية.

5. الوسائط الرقمية ومنصات التواصل المتخصصة في مجالات العمارة والعمران.

6. تطبيق التسويق الإلكتروني للحرف اليدوية عبر منصة التسويق الإلكتروني.

7. التعبير الفني بنسيج الألياف (Fiber Art) مع التحرر من المشارطات الحرفية التقليدية.

8. التصوير (Painting).

ثانيًا: الآداب:



1. الرواية التاريخية والتراثية.

2. المجموعة القصصية.

3. ديوان شعر الفصحى.

4. ديوان شعر العامية.

5. الحوسبة اللغوية (مجال بيني يقوم على المعارف اللغوية وعلوم الحاسب؛ بغرض المعالجة الآلية للكيفية التي يعمل بها النظام اللغوي، وإنتاج التطبيقات التي تخدم مجالات البحث اللغوي تحليلًا ومحاكاة وتوظيفًا).

6. دراسة نقدية فى مجال السرد.

7. ترجمة من اللغات الآسيوية والإفريقية إلى العربية فى الإبداع الأدبي

8. ترجمة من العربية إلى اللغات الآسيوية والإفريقية في الإبداع الأدبي.

ثالثًا: العلوم الاجتماعية:



1. التاريخ والآثار وحفظ التراث: ويشمل جميع فروع التاريخ والآثار عبر المراحل الزمنية، وحفظ التراث المادي واللامادي.

2. الجغرافيا والبيئة ونظم المعلومات الجغرافية: وتشمل الثقافة الجغرافية الطبيعية والبشرية، وعلاقة الإنسان بالبيئة، وموارد المياه، ونظم المعلومات الجغرافية ودورها في التنمية.

3. الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا: ويشمل فروع الفلسفة وعلم الاجتماع، والتكامل مع علم الإنسان (الأنثروبولوجيا)، والقضايا الاجتماعية الحديثة.

4. العلوم التربوية وعلم النفس: وتشمل التربية العامة، والتربية الوالدية، والتربية النوعية والرياضية، وعلم النفس بفروعه المتكاملة، وتطبيقات النظريات التربوية والنفسية في المجالات المُختلفة وخاصة مجال التعليم والتعلم.

5. الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي: ويشمل الصحافة والإعلام المسموع والمرئي، ودورهم في التأثير على الثقافة المجتمعية، والوعي الوطني.

6. العلوم الإدارية وتطبيقاتها: وتشمل وظائف الإدارة العامة وإدارة الأعمال بكل تخصصاتها وتطبيقاتها بما في ذلك التسويق وريادة الأعمال ونظم المعلومات الإدارية، وإدارة الموارد البشرية وريادة المشاريع الثقافية.

7. الوثائق والمكتبات والمتاحف والنشر: وتشمل الوثائق والمخطوطات والكتب والمحتوى والمكتبات، والمتاحف ودورها الثقافي المتكامل.

8. الثقافة الرقمية والذكاء الاصطناعي: وتشمل الثقافة الرقمية في مجال العلوم الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، والذكاء الاصطناعي، ودراسات المستقبل.

رابعًا: العلوم الاقتصادية والقانونية:

1. التضخم في الاقتصاد المصري بين جذب الطلب ودفع التكاليف.

2. التغيرات المناخية واستدامة الأنشطة الاقتصادية.

3. حماية البيانات الشخصية في إطار القانون السيبراني.

4. كسب الجنسية بطريق الاستثمار.

5. تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على العلاقات الدولية والإقليمية.

6. تأثير التغيرات الچيوسياسية علي دول حوض النيل.

7. تحديات الحق في الخصوصية على ضوء تطورات الذكاء الإصطناعي.

8. إدارة التنوّع الثقافي من منظور حقوق الإنسان.

ويشترط في المتقدم، أن يكون من مواطني جمهورية مصر العربية، أن يتقدم بإنتاجه إلى المجلس الأعلى للثقافة (الإدارة العامة للجوائز والمسابقات) 1 شارع الجبلاية بالأوبرا– الجزيرة– القاهرة، خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2024، على المتقدم أن يقدم أربع نسخ من إنتاجه مع الأخذ في الاعتبار أن الإنتاج المقدم لا يسترد مع سيرة ذاتية مطبوعة لا تزيد عن صفحتين وصورة بطاقة الرقم القومى وصورة شخصية حديثة، مع ضرورة إحضار خطاب من البنك برقم الحساب البنكي للمتقدم، على أن يقوم المتقدم بتحميل كل ما تقدم على اسطوانة مدمجة (CD) والسيرة الذاتية ملف (WORD)

أما إذا كان الإنتاج المقدم في أحد فروع الفنون، فعلى المتقدم تقديم إفادة معتمدة بتاريخ عرض أو تنفيذ الإنتاج من الجهة العارضة أو المنفذة للعمل المقدم، بالإضافة إلى بيانات تفصيلية عن هذا الإنتـاج، وإرجاء تقديم الإنتاج إلى أن يطلب منه ذلك بمعرفة اللجنة المختصة.

ولا يجوز التقدم لنيل الجائزة لمن سبق منحه جائزة الدولة التشجيعية في أي فرع من الفـروع، لا يحق للشخص التقدم في أكثر من فرع واحد، وفي حالة تفويض المتقدم للجائزة لشخص آخر أن يكون بتوكيل موثق من الجهة المختصة.

أما فيما يخص الإنتاج المقدم لنيل جائزة الدولة التشجيعية.

كما يشترط، أن يكون العمل ذو قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث وأصالته، وأن يضيف إلي العلم أو الفن شيئًا جديدًا، ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة، أن يكون قد سبق نشره أو عرضة أو تنفيذه، ولم يمض على ذلك لأول مرة أكثر من ثلاث سنوات حتى تاريخ الإعلان، وأن يقدم المتسابق رقم الإيداع (للكتب المنشورة) أو إفادة معتمدة من الجهات التي قامت بالعرض أو تنفيذ العمل، موضحًا بها تاريخ أول نشر للإنتاج، أو تنفيذه أوعرضه (للأعمال الفنية)، ألا يكون قد سبق تقديمه لنيل (جائزة الدولة)، ما لم يتضمن إضافات جديدة تراها اللجنة ذات قيمة

كما يشترك ألا يكون قد سبق تقديم العمل كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى، ويوقع المتقدم على إقرار بذلك في الطلب المقدم منه، وفي حالة الأبحاث الأكاديمية يجب تقديم تقرير بنسب الاقتباس بالعمل المقدم، بشرط اعتماده من المجلس الأعلى للجامعات أو إحدى الجامعات الحكومية، يفيد خضوع العمل لبرنامج كشف الاقتباس والانتحال المعتمد لدى المجلس الأعلى للجامعات، وفي حالة الأبحاث المشتركة يتم تقديم نسب المشاركة من المشتركين.