وزارة الرياضة تطلق أول أكاديمية متخصصة في تدريب الذكاء الاصطناعي "أكاديمية شباب مبتكرون

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب"أكاديمية شباب مبتكرون" أول أكاديمية متخصصة للوزارة في تدريب الذكاء الاصطناعي AI&ML&DL، وتتضمن مدة التدريب ١٠ أيام غير متصلين، على أن يكون الحضور لمدة 6 ساعات يومياً.

وتعلن وزارة الشباب والرياضة علي أن التدريب مجاني بالكامل والحضور أونلاين، ويهدف إلى تدريب شباب المهندسين والكليات المتخصصة على برامج الذكاء الاصطناعي .

يرجى الالتزام بالحضور حتى لا تضيع الفرصة على شخص يستحق التدريب

التفاصيل من خلال الرابط التالي



https://forms.gle/P6PZBJ7jRATitgiK8