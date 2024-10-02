تقدم خدمات صحية لـ 1276 مواطن بالمنيا ضمن مبادرة "بداية"

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين ، من خلال قوافل طبية علاجية مجانية ، بالقرى الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " بداية"، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبرعاية اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا.

ونفذت مديرية الصحة بالمنيا، برئاسة وإشراف الدكتور محمد احمد عبد الحكيم وكيل الوزارة، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية السلام إحدى قرى مركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا .

وأعلن الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة، أنه تم توقيع الكشف الطبى علي 1276 حالة مترددة ، وصرف العلاج وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأضاف وكيل الوزارة، أن فعاليات القافلة الطبية العلاجية شملت تقديم خدمات طبية شملت 222 حالة جراحة؛ 374 حالة اطفال؛ 351 باطنة ؛ 106 نساء؛ 45 اسنان؛ 152 جلدية؛ 26 تنظيم أسرة؛ 153 تحاليل مختلفة ، و 4 حالات اشعة عادية ، و 1 حالة موجات صوتية ، كشف مبكر للضغط والسكر لـ 1٠3 متردد ، وخلع اسنان لعدد حالة ، تحويل للمستشفى عدد 11 حالات لإستكمال العلاج ، و عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 183 متردد