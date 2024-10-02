وزير الطيران يشيد بإدارة المجال الجوي باحترافية

فى ظل الظروف الاستثنائية التي شهدتها المنطقة أمس، والتى زادت من كثافة الضغط على المجال الجوى المصري، أشاد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني بالأداء المتميز والاحترافية العالية لضباط المراقبة الجوية في إدارة الحركة الجوية، والتي شهدت تضاعف مفاجئ في عدد الرحلات الجوية نتيجة لإغلاق المجال الجوي في بعض الدول المجاورة وتحويل مسار العديد من رحلات شركات الطيران للمرور بالمجال الجوي المصري.

وأشار وزير الطيران إلى مهارة الكوادر البشرية العاملة بمجال الملاحة الجوية والتي أثبتت كفاءتها العالية في التعامل مع هذا الموقف الإستثنائي، حيث تمكنوا من إدارة حركة الطائرات بكل سهولة ويسر، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمان، مؤكدًا أهمية دور المراقبة الجوية في الحفاظ على سلاسة وانسيابية الحركة الجوية، وتوفير بيئة آمنة للمسافرين وشركات الطيران.

كما يتقدم وزير الطيران المدني بالشكر لجميع العاملين بقطاع الطيران المدني على جهودهم الحثيثة فى الحفاظ على سلامة وراحة المسافرين وسرعة التعامل عقب تحويل مسار العديد من الرحلات الجوية القادمة من الأجواء المجاورة إلى مطارات جمهورية مصر العربية.