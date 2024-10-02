بيلينجهام يقود الهجوم.. تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليل في دوري أبطال أوروبا

يواجه فريق ريال مدريد الاسباني نظيره ليل الفرنسي، مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وذلك على ملعب "بيار موروا".

ويتواجد النجم الفرنسي كيليان مبابي في قائمة ريال مدريد المستدعاه لخوض مباراة ليل، حيث أكد المدرب كارلو أنشيلوتي أنه سيحدد لاحقا موقفه من المشاركة أساسيًا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليل في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: لونين.

في خط الدفاع: كارفاخال، إيدر ميليتاو، روديجر، ميندي.

في خط الوسط: فيدي فالفيردي، كامافينجا، تشواميني.

في الهجوم: جود بيلينجهام، رودريجو، فينيسيوس جونيور.

موعد مباراة ريال مدريد وليل في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة ريال مدريد وليل في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وليل في دوري أبطال أوروبا

تذاع ريال مدريد وليل في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

وفاز ريال مدريد في الجولة الأولى ضد شتوتجارت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في حين أن ليل تعرض للخسارة أمام سبورتينج بهدفين دون رد.