تعرف على مواقيت الصلاة في عدد من المدن اليوم
نرصد مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر، في عدد من المدن والمحافظات، وذلك حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقرائها.
وجاءت مواقيت الصلاة وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة الإلكتروني كالأتي..
مواقيت الصلاة اليوم 2-10-2024
مواقيت الصلاة في القاهرة
موعد أذان الفجر 5:22
موعد أذان الظهر 12:44
موعد أذان العصر 07: 4
موعد أذان المغرب 6:39
موعد أذان العشاء 7:56
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
موعد أذان الفجر 5:27
موعد أذان الظهر 12:49
موعد أذان العصر 4:12
موعد أذان المغرب 6:44
موعد أذان العشاء 8:02
مواقيت الصلاة في قنا
موعد أذان الفجر 5:18
موعد أذان الظهر 12:39
موعد أذان العصر 02: 4
موعد أذان المغرب 6:35
موعد أذان العشاء 7:49
مواقيت الصلاة في أسوان
موعد أذان الفجر 5:19
موعد أذان الظهر 12:38
موعد أذان العصر 01: 4
موعد أذان المغرب 6:35
موعد أذان العشاء 7:48
مواقيت الصلاة في مرسى مطروح
موعد أذان الفجر 5:37
موعد أذان الظهر 1:00
موعد أذان العصر 23: 4
موعد أذان المغرب 6:55
موعد أذان العشاء 8:13
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
موعد أذان الفجر 5:18
موعد أذان الظهر 12:40
موعد صلاة العصر 4:03
موعد أذان المغرب 6:35
موعد أذان العشاء 7:53
مواقيت الصلاة في نوبيع
موعد أذان الفجر 5:09
موعد أذان الظهر 12:31
موعد أذان العصر 54: 3
موعد أذان المغرب 6:26
موعد أذان العشاء 7:43
مواعيد الصلاة في شرم الشيخ
موعد أذان الفجر 5:11
وقت صلاة الظهر 12:32
موعد أذان العصر 3:56
وقت صلاة المغرب 6:28
وقت صلاة العشاء 7:43
مواعيد الصلاة في العلمين
موعد أذان الفجر 5:31
وقت صلاة الظهر 12:54
موعد أذان العصر 4:16
وقت صلاة المغرب 6:48
وقت صلاة العشاء 8:06
مواقيت الصلاة في بورسعيد
موعد أذان الفجر 5:17
موعد أذان الظهر 12:40
موعد أذان العصر 4:03
موعد أذان المغرب 6:35
موعد أذان العشاء 7:53
مواقيت الصلاة في رفح الجديدة
موعد أذان الفجر 5:10
موعد أذان الظهر 12:32
موعد أذان العصر 55: 3
موعد أذان المغرب 6:27
موعد أذان العشاء 7:45