تعرف على مواقيت الصلاة في عدد من المدن اليوم

نرصد مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر، في عدد من المدن والمحافظات، وذلك حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقرائها.

وجاءت مواقيت الصلاة وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة الإلكتروني كالأتي..

مواقيت الصلاة اليوم 2-10-2024

مواقيت الصلاة في القاهرة

موعد أذان الفجر 5:22

موعد أذان الظهر 12:44

موعد أذان العصر 07: 4

موعد أذان المغرب 6:39

موعد أذان العشاء 7:56

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

موعد أذان الفجر 5:27

موعد أذان الظهر 12:49

موعد أذان العصر 4:12

موعد أذان المغرب 6:44

موعد أذان العشاء 8:02

مواقيت الصلاة في قنا

موعد أذان الفجر 5:18

موعد أذان الظهر 12:39

موعد أذان العصر 02: 4

موعد أذان المغرب 6:35

موعد أذان العشاء 7:49

مواقيت الصلاة في أسوان

موعد أذان الفجر 5:19

موعد أذان الظهر 12:38

موعد أذان العصر 01: 4

موعد أذان المغرب 6:35

موعد أذان العشاء 7:48

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

موعد أذان الفجر 5:37

موعد أذان الظهر 1:00

موعد أذان العصر 23: 4

موعد أذان المغرب 6:55

موعد أذان العشاء 8:13

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

موعد أذان الفجر 5:18

موعد أذان الظهر 12:40

موعد صلاة العصر 4:03

موعد أذان المغرب 6:35

موعد أذان العشاء 7:53

مواقيت الصلاة في نوبيع

موعد أذان الفجر 5:09

موعد أذان الظهر 12:31

موعد أذان العصر 54: 3

موعد أذان المغرب 6:26

موعد أذان العشاء 7:43

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

موعد أذان الفجر 5:11

وقت صلاة الظهر 12:32

موعد أذان العصر 3:56

وقت صلاة المغرب 6:28

وقت صلاة العشاء 7:43

مواعيد الصلاة في العلمين

موعد أذان الفجر 5:31

وقت صلاة الظهر 12:54

موعد أذان العصر 4:16

وقت صلاة المغرب 6:48

وقت صلاة العشاء 8:06

مواقيت الصلاة في بورسعيد

موعد أذان الفجر 5:17

موعد أذان الظهر 12:40

موعد أذان العصر 4:03

موعد أذان المغرب 6:35

موعد أذان العشاء 7:53

مواقيت الصلاة في رفح الجديدة

موعد أذان الفجر 5:10

موعد أذان الظهر 12:32

موعد أذان العصر 55: 3

موعد أذان المغرب 6:27

موعد أذان العشاء 7:45