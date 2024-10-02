مهرجان الاسكندرية السينمائى يكرم وزير الثقافة ومحافظ الاسكندرية

شهد مهرجان الاسكندرية السينمائى الدولى لدول البر الابيض المتوسط تكريم كل من: الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بمنحهم الميدالية الذهبية للمهرجان.

يقام المهرجان في الفترة من 1وحتى 5 أكتوبر الجاري، برئاسة الناقد الفني، الأمير أباظة، وتحمل اسم النجمة "نيللي"، حيث أقيم حفل الافتتاح في القاعة الكبرى، بمكتبة الإسكندرية، وسط حضور جماهيري كبير، وعدد من صناع السينما من النجوم المصريين والعرب والأجانب.

استهل الحفل بالسلام الوطني، وقدمته -الإعلامية غادة شاهين-، وشاركتها في تقديمه، الطفلة لوجين، وتضمن الحفل أوبريت نعيش للأبد، كما تضمن عرضًا لمجموعة متنوعة من أشهر مشاهد الأفلام للسينما المصرية، كما شهد الحفل عرضا لفيلم الافتتاح السورى يومين، بطولة دريد لحام، وإخراج باسل الخطيب.

حرص وزير الثقافة، على تكريم عدد من النجوم، في مقدمتهم: النجمة "نيللي"، بمنحها درع المهرجان، والفنان لطفي لبيب، والناقد العراقي مهدي عباس، والممثلة المغربية سعاد خويي، ومن النجوم الأجانب:والممثلة الإيطالية، إيزابيل أدرياني، والفرنسية، آن باريلود، بمنحهم الميدالية الذهبية للمهرجان.

كما تضمنت الفعاليات تقديم أعضاء لجان التحكيم بالمسابقات المختلفة، حيث يرأس لجنة تحكيم مسابقة دول البحر المتوسط للأفلام الطويلة، المخرج يسري نصر الله، وعضوية كل من: "مهدي عباس، أنجيليك كافالاري، خالد الزدجالي، تاميلا كوليفا"، ويشارك بالمسابقة 13 فيلمًا، كما تتولى رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، الممثلة الفرنسية، ماريان بورجو، وعضوية كل من: "جيزي بيوميّ رؤي المدني"، وبالنسبة لمسابقة الفيلم العربي الطويل، والتي تحمل اسم "نور الشريف"، يترأس لجنة تحكيمها، مدير التصوير، سمير فرج، وعضوية: "فايق جرادة، كلوديا حنا".

كما أعلنت إدارة المهرجان، استحداث مسابقة جديدة، وهى: "أفلام الطفل"، ويرأس لجنة تحكيمها، سامح حسين، وعضوية كل من: "أليس كانتيريان، محمد علال"، وتخضع مسابقتي: "أحمد الحضري، لأفضل فيلم قصير، والذي يحمل رسالة إنسانية- ومسابقة أفلام شباب مصر"، للجنة تحكيم واحدة، برئاسة الفنان، خالد سرحان، وعضوية كل من: "نهى عابدين، رانيا محمود ياسين".

بالإضافة إلى لجنة تحكيم، "مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو"، برئاسة المخرجة هالة خليل، وعضوية كل من المؤلفين: "محمد الغيطي، أيمن سلامة".