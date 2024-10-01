جيب تستدعي 194 ألف سيارة هجينة قابلة للشحن لمخاطر الحريق

استدعت شركة ستيلانتيس، مالكة جيب، حوالي 194 ألف سيارة رياضية متعددة الاستخدامات هجينة قابلة للشحن من العلامة التجارية بسبب مخاطر الحريق.

يؤثر الاستدعاء على طرازات جيب رانجلر 4xe المحددة من 2020 إلى 2024 وبعض سيارات جيب جراند شيروكي 4xe الرياضية متعددة الاستخدامات من 2022 إلى 2024 - وتقدر الشركة أن حوالي خمسة في المائة من المركبات ستعاني من العيب.

اكتشفت المشكلة بعد الإبلاغ عن 13 حريقًا، وكلها عندما كانت السيارة متوقفة ومتوقفة.

وعلى الرغم من المخاطر، لم تطلب ستيلانتيس من العملاء إحضار سياراتهم الهجينة للصيانة بعد. وبدلاً من ذلك، تزعم الشركة أن "الحل وشيك"، وسيتم إخطار المالكين عندما يمكنهم القدوم.

وفي الوقت الحالي، تقول ستيلانتيس، "إن مخاطر السيارة تقل عندما ينفد مستوى شحن البطارية. وبناءً على ذلك، يُنصح المالكون بالامتناع عن إعادة الشحن.

ومن باب الحيطة والحذر، تنصح الشركة أيضًا مالكي هذه المركبات بالتوقف بعيدًا عن الهياكل أو المركبات الأخرى حتى يتم الحصول على العلاج". في الأساس، حظًا سعيدًا إذا كانت هذه هي وسيلة النقل الخاصة بك لأنك حقًا لا تريد استخدامها.

كان للاستدعاء التأثير الأكبر على العملاء في الولايات المتحدة، حيث تم استدعاء 154032 مركبة في جميع أنحاء البلاد. يوجد ما يزيد قليلاً عن 14000 مركبة متأثرة في كندا، و673 في المكسيك و25502 خارج أمريكا الشمالية.