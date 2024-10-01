دعوى ضد سناب شات لتجاهل سلامة الأطفال

في الخامس من سبتمبر، رفع المدعي العام لولاية نيو مكسيكو راؤول توريز دعوى قضائية ضد سناب شات. وزعم توريز أن سناب شات أصبحت منصة مليئة بالاستغلال الجنسي وتهذيب الأطفال وغير ذلك من السلوكيات الخطيرة. وقد تم تحرير هذه الشكوى القانونية بشكل كبير، ولكن اليوم، أعلن توريز في بيان صحفي أنه قدم شكوى غير مختومة، والتي تشرح بالتفصيل كيف قامت سناب شات عن علم بإنشاء بيئة تعرض الأطفال للمفترسين الجنسيين.

وتتضمن الاتهامات غير المختومة كيف واجه موظفو سناب شات 10000 حالة ابتزاز جنسي كل شهر. ومع ذلك، لم تحذر الشركة المستخدمين أبدًا لأنها لا تريد "إثارة الخوف" بينهم. وذكر البيان أيضًا أن موظفي سناب شات تجاهلوا بانتظام تقارير المستخدمين المتعلقة بالتهذيب والابتزاز الجنسي. ولا يزال الحساب الذي يحتوي على 75 تقريرًا منفصلًا نشطًا، ورفضت سناب شات المساس بأي من هذا المحتوى، مستشهدة بـ "تكاليف الإدارة غير المتناسبة".

كانت الرسائل المختفية في Snapchat لفترة طويلة بمثابة عامل جذب للمنصة، لكن الدعوى تزعم أنها تخدع المستخدمين وتمنحهم شعورًا زائفًا بالأمان. لذلك، يجد المفترسون أنه من الأسهل طلب صور صريحة من المستخدمين قبل ابتزازهم مقابل المال، أو سيتم إرسال هذه الصور إلى الأصدقاء والعائلة.

وتشير الشكوى غير المحررة أيضًا إلى أن ميزة "الإضافة السريعة" في Snapchat كانت تقترح غرباء بالغين على القُصَّر، كما تتيح Snap Map للبالغين العثور على حسابات القُصَّر. وقد ثبت أن ميزة "الإضافة السريعة" خطيرة حيث استخدمها رجل من نيو مكسيكو، أليخاندرو ماركيز، لإغراء واغتصاب فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا، كما ورد في الشكوى.

وتزعم الشكوى أيضًا أن الإدارة العليا في Snap تجاهلت بشكل روتيني موظفي الثقة والسلامة السابقين الذين دفعوا إلى آليات أمان إضافية ومحسنة. أعطى الرئيس التنفيذي إيفان شبيجل "الأولوية للتصميم" على السلامة ورفض حتى الاحتفاظ بالصور المسيئة للمراجعة واستخدامها من قبل سلطات إنفاذ القانون كدليل. ولم تقم الشركة أيضًا بتحديث قاعدة بيانات صور الاعتداء الجنسي على الأطفال، بل قامت حتى بإلغاء التغييرات وحذف أدلة التطابق.

والأسوأ من ذلك، أن المفترسين الذين يستخدمون Snapchat لجأوا إلى إنشاء "دليل ابتزاز جنسي" لتعليم الآخرين كيفية استهداف المستخدمين في المدارس. بالإضافة إلى حقيقة أن 90 في المائة من جميع التقارير يتم تجاهلها وأن 30 في المائة من الضحايا لم يتلقوا أي مساعدة من Snap، يمكن للمفترسين التجول بحرية.

هذه ليست القضية الوحيدة التي تهتم بها نيو مكسيكو. تتهم الشكوى أيضًا Snap بالتسامح مع مبيعات المخدرات والأسلحة النارية. استخدم تجار المخدرات المنصة بحرية للإعلان عن بضائعهم دون عواقب بينما اكتسبوا أيضًا "كمية هائلة من المشتركين". حتى أن المراهقين ماتوا بعد استخدام المخدرات التي اشتروها بعد رؤيتهم معلنين عنها على Snapchat.

وبقدر ما تكون هذه المخاطر ضارة، فإن Snapchat يجعل من الصعب على الآباء مراقبة استخدام أطفالهم لسناب شات، حيث انضم 0.33 في المائة فقط من المراهقين إلى مركز الأسرة. كما لا يتحقق Snapchat حقًا من عمر المستخدم، مما يسمح لأعياد الميلاد المزيفة بالمرور عبر التفتيش. وهذا يتناقض مع ادعاءات سناب بأنها لا تسمح للأطفال دون سن 13 عامًا باستخدام التطبيق.

واستنادًا إلى هذه الاتهامات، سيكون من السهل استنتاج أن سناب شات منصة خطيرة للمستخدمين دون السن القانونية. قالت لينا نيلون، مديرة المبادرات المؤسسية والاستراتيجية في المركز الوطني للاستغلال الجنسي: "في محادثاتي مع مسؤولي إنفاذ القانون وخبراء سلامة الأطفال والمحامين والناجين والشباب، أسألهم عن التطبيق الأكثر خطورة، وبدون فشل، فإن سناب هو من بين التطبيقين الأولين".

وفي بيان أرسلته سناب إلى إنجادجيت الشهر الماضي عندما تم رفع الدعوى القضائية، ادعت الشركة أنها تعمل بجد على إزالة الجهات الفاعلة السيئة وتعمل مع مسؤولي إنفاذ القانون. اليوم، قدمت شركة سناب البيان التالي فيما يتعلق بالشكوى غير المختومة:

"لقد صممنا سناب شات كمكان للتواصل مع دائرة قريبة من الأصدقاء، مع حواجز أمان مدمجة، واتخذنا خيارات تصميم متعمدة لجعل من الصعب على الغرباء اكتشاف القاصرين على خدمتنا. نواصل تطوير آليات وسياسات الأمان لدينا، من الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة للكشف عن أنشطة معينة وحظرها، إلى حظر الصداقة من الحسابات المشبوهة، إلى العمل جنبًا إلى جنب مع وكالات إنفاذ القانون والحكومة، من بين الكثير غير ذلك.

نحن نهتم بشدة بعملنا هنا ويؤلمنا عندما يسيء الجهات السيئة استخدام خدمتنا. نحن نعلم أنه لا يمكن لأي شخص أو وكالة أو شركة أن تتقدم بهذا العمل بمفردها، ولهذا السبب نعمل بشكل تعاوني عبر الصناعة والحكومة ووكالات إنفاذ القانون لتبادل المعلومات وتصور دفاعات أقوى."