شاهد المقطع الدعائي الكامل لفيلم أمازون المقتبس من لعبة Yakuza

أصدرت أمازون برايم المقطع الدعائي الرسمي لفيلم Like A Dragon: Yakuza، وهو الفيلم المقتبس من لعبة المغامرات والحركة من إنتاج شركة سيجا والذي يدور في الغالب حول الياكوزا Kazuma Kiryu.

وعلى عكس المقطع الدعائي الذي أطلقته أمازون في يوليو، يتضمن المقطع الدعائي تعليقًا صوتيًا للممثل Ryoma Takeuchi الذي جسد شخصية Kiryu، بالإضافة إلى حوارات صوتية لأعضاء فريق التمثيل الآخرين. تدور أحداث المسلسل عبر خطين زمنيين متقاطعين في عامي 1995 و2005 في مدينة Kamurocho الخيالية، والتي تستند إلى Kabukicho في طوكيو.

سيغطي أحداث لعبة Yakuza الأولى، مع بعض التغييرات في القصة. استنادًا إلى وصف أمازون الخاص للمسلسل، سيُظهر المسلسل Kiryu وأصدقائه Nishiki وYumi وMiho وهم يخططون لسرقة في صالة ألعاب إلكترونية تخضع على ما يبدو لسيطرة منظمة ياكوزا قوية تسمى عائلة Dojima.

كما هو الحال في اللعبة، سُجن كيريو لمدة 10 سنوات وعاد إلى كاموروتشو في عام 2005 عندما أُطلق سراحه بعد اكتشافه أن أصدقائه يحتاجون إلى مساعدته.

يمنحنا المقطع الدعائي لمحة عن كيفية تطور قصة العرض، بالإضافة إلى الشخصيات المحبوبة في الامتياز، بما في ذلك نيشيكي والمفضل لدى المعجبين جورو ماجيما، ويُظهر المقطع الدعائي مدينة كاموروتشو الفوضوية مع العصابات على الدراجات النارية ومعارك البنادق ومعارك القبضات والانفجارات، كما يقدم لنا المقطع الدعائي شخصية غامضة تُدعى شيطان شينجوكو، الذي يتجول ويقتل الناس في المنطقة.

تتيح أمازون الحلقات الثلاث الأولى من Like A Dragon: Yakuza للبث بدءًا من 24 أكتوبر، وستصدر الحلقات الثلاث الأخيرة في 31 أكتوبر.