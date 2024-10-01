كواليس إعتذار محمد عبدالمنعم لحسام حسن قبل معسكر منتخب مصر

كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل حرص محمد عبدالمنعم مدافع نيس الفرنسي، على التواصل مع التوأم حسام وإبراهيم حسن، للتأكيد على أنه تحت أمر الجهاز الفني قبل مباراتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" محمد عبدالمنعم بلغ التوأم أنه جاهز للمشاركة في المعسكر المقبل مع بدايته، وموقف المدافع الدولي قوبل بترحاب كبير من جانب حسام وإبراهيم حسن".

وأضاف:" موقف عبدالمنعم مع التوأم يرد على أي كلام تردد بخصوص وجود أزمة وإن حسام حسن سيستبعد اللاعب بسبب غيابه عن المعسكر الأخير للفراعنة، لارتباطه بالبدايات مع ناديه الجديد نيس الفرنسي".

وأختتم:" بالمناسبة عبدالمنعم عقب مباراتي بوتسوانا وكاب فيردي أرسل رسالة تهئنة عبر واتس آب، للتوأم حسام وإبراهيم حسن، ووقتها ردوا عليه وتمنوا له التوفيق مع نيس الفرنسي".