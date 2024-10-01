تالنت 360 تستحوذ على ويش إت لتصبح مزودًا متكاملاً لحلول الموارد البشرية

أعلنت شركة تالنت 360، المتخصصة في حلول الموارد البشرية، استحواذها على شركة ويش إت، وهي شركة ديناميكية متخصصة في الأنشطة الجماعية وبناء الفرق وتطوير المهارات الشخصية.

ويمثل هذا الاستحواذ خطوة أولى لتقديم مجموعة شاملة من خدمات الموارد البشرية التي تدعم الشركات وفرق عملها بشكل كامل، حيث ستركز الشركة في حلول تطوير الفرق والمهارات الشخصية وتعزيز التواصل الداخلي إلى جانب حلول وخدمات إدارة الموارد البشرية و استشارات التطوير المؤسسي، حيث تسعى تالنت 360 إلى تعزيز بيئات العمل لعملائها، ودعم ثقافة التعاون، وتعزيز التنمية الشاملة للموظفين.

وذكرت هبة عياد، الرئيس التنفيذي لـتالنت 360: "يُمثل استحوذنا على ويش إت وضم وتطوير حلولها ضمن تالنت 360 جزء من التزامنا بتحسين كل جانب من جوانب إدارة رأس المال البشري، نؤمن أن بناء الفرق بشكل هادف وتطوير المهارات الشخصية بفعالية هما أساس نجاح أي عمل، ومن خلال هذا الخليط يمكننا الآن تقديم هذه الخدمات الأساسية لعملائنا تحت مظلة واحدة، ونحن كلنا ثقة بأن برامج ويش إت الإبداعية والمؤثرة في بناء الفرق وتطويرها وتكاملها مع خبرة تالنت 360 الواسعة في الموارد البشرية سيجعلنا نقدم للعملاء حلول غير مسبوقة لتعزيز مشاركة الموظفين في بناء العلامات وتحقيق ازدهار أعمالها.

قال أحمد الدرقاوي، المؤسس لشركة ويش إت والرائد في مجال النمو الاستراتيجي والابتكار في الأعمال، والذي سيمثل منصب رئيس قطاع تطوير الأعمال: "هذا إنجاز مهم لتالنت 360، بإضافة مهارات ويش إت، ولأننا نؤمن بأن الشراكة تحت مظلة واحدة سوف يساعد عملائنا في الحصول على حزم متكاملة من الموارد البشرية وتحسين الهيكل الداخلي للشركات مما يساعدها في تحقيق عوائد أكثر وترسيخ لعلاماتها التجارية".