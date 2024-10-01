النائب إيهاب رمزى يؤيد سياسات "المنيا" لاسترداد حقوق وأملاك الدولة

أعلن الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، تأييده ودعمه الكاملين لسياسات محافظة المنيا فى استرداد حقوق وأملاك الدولة شريطة أن تكون متفقة مع احكام القوانين الخاصة بها، معلناً اتفاقه مع توجيه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا لرؤساء الوحدات المحلية باستعادة أراضي أملاك الدولة من المواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات تقنين أوضاعهم ولم يتعاقدوا مع إدارة أملاك الدولة بالمحافظة وإزالة 215 حالة تعدِ، واسترداد 655 فدانا بمركزي مغاغة وبني مزار.

كما أعلن " رمزى " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه مع مناشدة محافظ المنيا لجميع المواطنين، الذين سبق لهم التقدم بطلبات لتملك الأراضي التي قاموا باستصلاحها، بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات التعاقد مع الجهات المعنية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة وأن الحملات المكثفة ستستمر في استرداد الأراضي غير المقننة، لضمان الالتزام الكامل بإجراءات التقنين المطلوبة مطالباً من اللواء عماد كدوانى تحديد توقيت مناسب للمواطنين لاستكمال اجراءات التعاقد مع الجهات المعنية على أن يقوم المحافظ بتكليف هذه الجهات بالتيسير على المواطنين فى كل ما يتعلق باجراءات التعاقد.

كما طالب الدكتور إيهاب رمزى من محافظ المنيا تطبيق القانون بكل حسم وقوة وعدالة على جميع المخالفات الخاصة بالتعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية على نطاق محافظة المنيا بجميع مراكزها ومدنها وقراها مؤكداً على ضرورة تقييم قيادات المحليات ورؤساء المراكز والمدن والقرى على ما يحققونه من نجاحات فى هذا الملف للحفاظ على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.