ضبط 183 دراجة نارية مخالفة خلال يوم

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة وحماية المواطنين.

ضبط الدراجات النارية المخالفة

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (183) دراجة نارية مخالفة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

وفي سياق منفصل يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات تعرض عددا من الأشخاص لحالة تسمم، داخل إحدى المنشآت بمدينة 6 أكتوبر، عقب تناولهم وجبة طعام وتم نقل المصابين إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد إصابة عددا من الأشخاص بحالة إعياء داخل إحدى المنشآت، بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المصابين تعرضوا لحالة تسمم عقب تناولهم وجبة طعام، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

وفى سياق اخر فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط ( 5 عناصر إجرامية "لـ 3منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد.. وبحوزتهم (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 100 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 5 سلاح أبيض.

وأسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابى مكون من ( 4 عناصر إجرامية "لـ 2 منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.. وبحوزتهم (12,5 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 2 سلاح أبيض، وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة كرموز .. وبحوزته (24 كيلو جرام لمخدر الحشيش - عدد من الأقراص المخدرة لعقار " إكستاسى"، وضبط (عنصر إجرامى "يحمل جنسية إحدى الدول") حال إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول .. وبحوزته ( عدد 3300 قرص لعقار " إكستاسى" المخدر – كمية لمخدر " الكوكايين – GHP - زيت الماريجوانا – الهيدرو" – عدد من الأقراص المؤثرة – مبالغ مالية " محلية- أجنبية".

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (12,750 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.