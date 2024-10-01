وزارة العمل توعي بمناهضة العنف والتحرش والابتزاز الالكتروني لعمال المنوفية

شاركت الادارة العامة لشؤون المرأة والطفل ، في فعاليات ندوة تثقيفية حول "مناهضة العنف والتحرش والابتزاز الالكتروني "، التي نظمتها مديرية العمل بمحافظة المنوفية بمقر شركة ( اتكو فارما ) لصناعة الأدوية بالمنطقة الصناعية بقويسنا ، حضرها نحو 50 مشاركا.

وتناولت مناقشة عدة موضوعات منها : انواع العنف الالكتروني وأسبابه وكيفية تجنبه ، ووسائل الحماية القانونية ، والجهات المعنية المسؤولة عن بحث البلاغات المقدمة من المرأة ، حال تعرضها للابتزاز الالكتروني ، مع عرض حالات عملية ، واستعراض الخطة الوطنيه لمكافحة اسوأ أشكال عمل الاطفال ، ودعم الاسرة وتجريم عمل الاطفال ، والتنويه عن خط نجدة الطفل في حالة تعرض الاطفال للخطر.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، للإدارات المركزية ومديريات العمل بالمحافظات ، بسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والعمل على تفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، من خلال ورش عمل وندوات توعوية تقوم بالتوعية بالقضايا الخاصة التي تهم المرأة، والتشغيل، ومكافحة ومناهضة العنف والتحرش داخل أماكن العمل وغيرها من الموضوعات بالتعاون مع العديد من الجهات.

وافتتحت فعاليات الندوة، الدكتورة شيرين عبد الحي مدير الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل ، والتى أكدت فى كلمتها على ضرورة مناهضة العنف والتحرش في بيئة العمل لما له من أثر على انتاجية العمل ، كما تطرقت إلى أهداف الندوة حول أهمية اتخاذ السياسات والتدابير الوقائية لمكافحة العنف والتحرش ، وان تكون معلقة في مكان ظاهر للعاملين في الشركات والمصانع.

كما تطرقت إلى دور وحدة المساواة بين الجنسين التابعة للوزارة مركزياً والوحدات الفرعية فى المحافظات ، وحضر فعاليات الافتتاح عماد سعيد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، والذى أشار فى كلمته إلى أن الوزارة حريصة دائماً على مواكبة التطور التكنولوجي والثورة الإلكترونية التي تحدث في العالم وتأثيرها على قضايا العمل ، وتعمل من خلال دورها التوعوي على مواجهة أي تحديات يمكن أن تؤثر على العملية الإنتاجية وتعزيز علاقات العمل بين طرفيها.

ونوهت كريستينا ابراهيم عبده مدير الرعاية ومسؤول المرأة والطفل بالمديرية إلى أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " وأهم أنشطتها ، وشارك في اللقاء لجان حماية المرأة والطفل فى المحافظة ، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، والمجلس القومي للمرأة قسم شكاوي العمل .