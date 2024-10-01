شبانة يكشف قرارات سرية لاعادة انضباط لاعبى الاهلى

كشف الإعلامي قرار إدارة الكرة بالنادي الأهلي على اللاعبين بمنع التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى وكذلك تأكيد عدم تلبية دعوات حضور افتتاح المشروعات التجارية التى يتلقاها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم دون الحصول على إذن وموافقة رسمية من قبل سامى قمصان، المدرب العام القائم بأعمال مدير الكرة.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر: والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الادارة قد قررت أيضا فرض عقوبة مالية كبيرة على من يخالف تلك التعليمات خاصة بعد خسارة لقب السوبر الإفريقى في المباراة التي شهدت تراجع مستوى اللاعبين.