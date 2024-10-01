سعر الريال القطري أمام الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

استقر سعر الريال القطرى أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 1-10-2024، فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.35جنيه للشراء.

13.28جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.34جنيه للشراء.

13.26جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.35جنيه للشراء.

13.28جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.34جنيه للشراء.

13.27جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.32جنيه للشراء.

13.26جنيه للبيع.

ارتفع الدولار على نطاق واسع الثلاثاء بعد أن عارض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الرهانات على المزيد من التخفيضات الكبيرة لأسعار الفائدة.

واستقر الين بالقرب من متوسط مستوياته مقابل الدولار على مدى الشهر الماضي، بعد تقلبات استمرت ليومين وسط ترقب المتعاملين لتعيين رئيس الوزراء والحكومة الجديدة في اليابان.

وارتفع الدولار الأسترالي مقتربا من أعلى مستوى سجله أمس الاثنين بعد بيانات مبيعات التجزئة المحلية الباعثة على التفاؤل.

لكن اليورو اقترب من تسجيل خسائر لليوم الثالث بعد بيانات تضخم عززت من احتمالية خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

وفي الولايات المتحدة تبنى باول نبرة حذرة في كلمة خلال مؤتمر بولاية تنيسي، قائلا إن أكبر بنك مركزي في العالم من المرجح أن يكتفي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في القرارات المقبلة.وقال "اللجنة تشعر أنها ليست في عجلة من أمرها لتخفض أسعار الفائدة بسرعة".

وبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي بخفض أكبر من المتوقع بنحو نصف نقطة مئوية في الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 100.87 بحلول الساعة 0403 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعد 0.3 بالمئة أمس الاثنين وسجل انخفاضا شهريا ثالثا على التوالي بواقع واحد بالمئة لشهر سبتمبر.

ومقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.3 بالمئة إلى 144.01 ين. بعد التذبذب بين مستويات مرتفعة بلغت 146.495 ين يوم الجمعة وأخرى منخفضة وصلت إلى 141.65 ين أمس الاثنين.