وزارة العمل تنظم ندوة حول "الحقوق والواجبات وأحكام تشغيل النساء" ببورسعيد

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ندوة توعوية تحت عنوان "ساعات العمل وفترات الراحة وأحكام تشغيل النساء"، بمعسكر الكشافة الدولي ببورسعيد، تحت رعاية وزير العمل محمد جبران، واللواء أ.ح محب حبشي محافظ بورسعيد، بحضور ٢٠ من العاملين بالمنشأة.

تضمنت الندوة محاضرة حول ساعات العمل وفترات الراحة وأحكام تشغيل النساء في ظل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ، يأتى ذلك فى إطار سلسلة من الندوات بدأتها المديرية وأجهزتها التابعة لنشر التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات والتعريف بالمفاهيم التي شملها القانون ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال.

وقال عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، إن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ، والتعاون مع كافة الوزارات ، والجهات المعنية ، لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضاف مدير المديرية، أن ندوات التوعية للعمال بمواقع العمل والانتاج تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتضافر الجهود لمواجهة التحديات، حيث أنه تحكم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال قوانين العمل ، ويقوم جهاز التفتيش بدوره في التوعية والإرشاد لطرفي العملية الإنتاجية ، بما يحقق الاستقرار في العلاقة التعاقدية و يكفل الحماية و الرعاية لجميع العمال.