وزارة العمل تتابع سير العمل وخدمة المواطنين في الدقهلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، زيارة تفقدية إلى مركز التدريب المهنى بأجا ، وذلك للاطمئنان على سير العملية التدريبية ، وتفقد الدورة التدريبية المجانية على مهنة التبريد و التكييف ، والاستماع إلى شرح تفصيلي حول موضوع الدورة التدريبية وأهميتها لتلبية احتياجات سوق العمل ، والتواصل مع المتدربين واستطلاع آرائهم حول سير العملية التدريبية وأوجه الاستفادة وطلباتهم خلال الدورات التدريبية لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم ، لدخول سوق العمل.

وكذلك عمل زيارة مفاجئة على مكتب تفتيش وعلاقات مدينة أجا وتفقد سير العمل بالمكتب ، والتواصل مع بعض المواطنين المتواجدين بالمكتب والاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على حلها من خلال سرعة آداء الخدمات بسهولة ويسر وتذليل كافة العقبات التي تواجه العمل.

يأتى ذلك فى ضوء جهود المديرية وأجهزتها لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين بشكل لائق وكريم وتنفيذ خطط الوزارة على ارض الواقع فى مختلف ملفات العمل من توفير فرص العمل اللائقة وكذلك فرص التدريب المهني للشباب من الجنسين وحماية العمالة غير المنتظمة وضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له.

وقال أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية، إن تلك الجهود والزيارات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ، والإستماع إلى مطالبهم ، وتنفيذها من خلال مديريات العمل كواحدة من أذرع وزارة العمل ، والمنوط بها تنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع ، وتنفيذ كافة الملفات ومنها: التدريب من أجل التشغيل ، ودعم العمالة غير المنتظمة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج داخل بيئة عمل لائقة ، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل وغيرها ، وتنمية مهارات الشباب والعمال ،على التطورات والاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وتحفيز الشباب للاستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن، وكذلك تنمية مهارات المرأة على مهن سوق العمل لتمكينها اقتصاديًا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد وكيل المديرية على جاهزية مركز التدريب المهنى لاستضافة العديد من الدورات التدريبية والتى سيتم زيادة أعدادها خلال المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " ، كما رافقه خلال زيارة مكتب العمل المتولى سراج مدير إدارة الرعاية بالمديرية ، والتى استمع خلالها للزملاء العاملين بالمكتب ، والإشادة بمدى جهودهم وتفانيهم في العمل واحساسهم بالمسئولية تجاه عملهم مقدماً لهم الشكر والتقدير.