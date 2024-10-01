قطع مياه الشرب بالمنيا بسبب كسر خط دماريس.. والمحافظ يتابع الإصلاح

اشتكى أهالي حي شمال مدينة المنيا، من استمرار قطع مياه الشرب عن الحي، والتي لاغنى عنها في الحياة اليومية خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد، والتي تتطلب كميات كبيرة من مياه الشرب للإحتياجات الضرورية والحياتية، حيث قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتفقد موقع العطل المتسبب في انقطاع المياه عن حي شمال مدينة المنيا.

والذي جاء نتيجة كسر في خط مياه رئيسي بقطر 500 مم بمنطقة دماريس، حيث تسبب الكسر في قطع المياه عن عدة مناطق منها كدوان، ومحطة مياه أرض سلطان البحرية والقبلية، بالإضافة، إلى مناطق زهرة وبني أحمد، واستمع المحافظ من مسئولي شركة المياه والصرف الصحي، إلى تفاصيل الأسباب المؤدية للعطل ومعاينة موقع الإصلاحات الجارية، عقب قيام مسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، بفصل المحابس وغلقها والإسراع فى أعمال الحفر لتركيب وصلة بديلة للكسر.

ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح، وضمان عودة ضخ المياه في أسرع وقت لتخفيف المعاناة عن المواطنين المتضررين، مؤكدا، أهمية المتابعة المستمرة لعمليات الصيانة الدورية لشبكات المياه لتفادي الأعطال المفاجئة، ووضع الخطط البديلة للتشغيل فى حال مواجهة أي أعطال طارئة، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين، ووصول المياه إلى المناطق المتضررة فى أقرب وقت.

رافق المحافظ، خلال تفقده موقع العطل المهندس رجب السعيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولو الأحياء بمدينة المنيا، ومسؤولو التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة.