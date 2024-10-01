وزير الصناعة والنقل يبحث ووفد نستلة مصر خطط الشركة التوسعية فى مصر

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع وفد شركة نستله مصر المتخصصة في إنتاج المواد الغذائية الجافة والأغذية العلاجية وتعبئة المياه برئاسة طارق كمال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نستله مصر وذلك لبحث خطط الشركة المستقبلية بالسوق المصري.

استعرض اللقاء استراتيجية الشركة في توطين مدخلات الإنتاج محلياً من خلال توطين بعض المكونات الزراعية من خلال موردين محليين على ان تكون تلك المدخلات مطابقة للاشتراطات القياسية العالمية بما يساهم في تعزيز زيادة الصادرات المصرية وتقليل الوارد و تعزيز الاقتصاد الوطني، كما تم استعراض المشروعات التي تنفذها الشركة في مجال التحول الأخضر وكذلك توسعات الشركة الجارية والمستقبلية لمصانعها بالسوق المصري لتلبية احتياجات مختلف شرائح المستهلكين، بالاضافة الى استعراض مبادرات الشركة المقترحة في مجال إعادة تدوير البلاستيك مما يعزز التأثير البيئي الإيجابي.

وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نستله مصر الى ان حجم استثمارات الشركة في مصر خلال الـ ١٠ سنوات الماضيه قد بلغ 5 مليار جنيه كما توفر الشركة أكثر من 10 آلاف فرصة عمل وغير مباشرة، كما بلغ إجمالي صادرات الشركة 22 مليون دولار، وان الشركة بصدد تعاون جديد مع وزارة الصناعة ممثلة في مركز تحديث الصناعة لدعم التصنيع المحلي بما يتوافق مع المعايير الدولية من خلال تحديد موردين محليين لمدخلات الإنتاج التي تحتاجها الشركة ، موجهاً الدعوة لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لافتتاح توسعات الشركة الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على تقديم سبل الدعم الممكنة لكافة الشركات وإزالة أي تحديات قد تواجه أعمال الشركة في مصر وكذلك الحرص على تيسير الإجراءات الصناعية في السوق المصري خاصة وانه سوق واعد كما ان الحكومة المصرية قامت باقرار حوافز استثمارية مختلفة لدعم قطاع الصناعة بالاضافة الى توافر المواد الخام والايدي العاملة الماهرة بمصر مشيرا الى اهتمام الحكومة المصرية بتعظيم دور القطاع الخاص وتوطين مختلف الصناعات في مصر.