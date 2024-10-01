انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب المحافظات اليوم

يشهد اليوم طقس حار نهارًا ومعتدل ليلًا، ولكن تسود أجواء لطيفة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف على أغلب المحافظات، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء ما يلطف كثيراً من الأجواء الحارة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر، يشهد فرص تساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري.

وحذرت الهيئة من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح( 50-70 )كم/ساعة وارتفاع الموج يصل إلى (2.5 - 3.5)م.

درجات الحرارة اليوم 1-10-2024

أما عن درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في عدد من المدن والمحافظات اليوم جاءت كالتالي..

درجة الحرارة في القاهرة .. 22 30

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 22 28

درجة الحرارة في كفر الشيخ .. 22 28

درجة الحرارة في المنصورة .. 22 30

درجة الحرارة في الزقازيق .. 22 31

درجة الحرارة في طنطا .. 21 29

درجة الحرارة في دمياط .. 22 28

درجة الحرارة في بورسعيد .. 22 29

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 22 31

درجاتالحرارة فى السويس .. 22 31

درجة الحرارة في العريش .. 22 28

درجة الحرارة في رفح .. 21 28

درجة الحرارة في رأس سدر .. 22 32

درجة الحرارة في نخل .. 15 29

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 13 28

درجة الحرارة في الطور .. 24 32

درجة الحرارة في طابا .. 23 31

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 25 33

درجة الحرارة في العلمين .. 21 27

درجة الحرارة في مطروح .. 22 26

درجة الحرارة في السلوم .. 20 27

درجة الحرارة في سيوة .. 21 30

درجة الحرارة في الغردقة .. 24 33

درجة الحرارة في مرسى علم .. 25 34

درجة الحرارة في الفيوم .. 21 31

درجة الحرارة في بنى سويف .. 20 31

درجة الحرارة في المنيا .. 20 32

درجة الحرارة في أسيوط .. 21 33

درجة الحرارة في سوهاج .. 22 34

درجة الحرارة في قنا .. 23 36

درجة الحرارة في الأقصر .. 24 36

درجة الحرارة في أسوان .. 24 37

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 22 35

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 24 36

درجة الحرارة في شلاتين .. 25 33

درجة الحرارة في حلايب .. 27 30

درجة الحرارة في أبو رماد .. 26 31

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 27 30