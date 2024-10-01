شبانة : كولر مدرب قدير .. لكنه لن يستطع القيام بأدوار انضباطية مع لاعبي الأهلي خارج الملعب

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي يستحق "العتاب" في منح مارسيل كولر المدير الفني للفريق "كل قواعد اللعب"، وأن يمتلك كل الديكتاتورية في إدارة ملف كرة القدم بالنادي، مشيرًا إلى أنه واحد من أبرز المدربين في تاريخ القلعة الحمراء وهو خارج التقييم الفني، لأنه تسلم فريق مهلهل بعد موسم 2022، ثم حقق كل الالقاب بعد موسمين ليصل لـ9 بطولات بجانب برونزية المونديال.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "كولر نجح بشكل مبهر مع الأهلي، لكنه عندما تملكه شعور بالقدرة على التحكم بمفرده، ورحل سيد عبدالحفيظ ثم جاء خالد بيبو، ولا يمكن أن يكون منصب مدير الكرة (شاغرًا) في النادي الأهلي، وهناك لوائح في القلعة الحمراء يجب تطبيقها".

وأضاف: "الأهلي يضم نجومًا كثيرة، حتى بدءًا من عم حارث، فما بالك بلاعبي الأهلي وإغراءات النجومية، يلزمها شخص يشبه (الشاويش عطية)، وقادر على تحجيم أي لاعب قد يُصاب بالغرور وإحساس التشبع بالبطولات، وشعور التعالي قد يتسرب للبعض، لذلك هذه الأمور تستلزم وجود مديرًا للكرة يتمتع بشخصية قوية".

وأكمل: "الاهلي تنازل عن الحق في بداية الموسم بوجود مدير كرة حتى زادات الأزمات وخسر السوبر الإفريقي، لذلك كان لابد من الإسراع بالتراجع عن القرار وتعيين مديرًا للكرة بشكل رسمي وهو ما تم الاعلان عنه خلال الساعات الماضية".