عمرو أديب: إسرائيل تستعد لاجتياح لبنان بريا واحتلال جزء من أراضيها (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب إن الوضع الراهن يشهد علامات على احتمالية اجتياح إسرائيلي بري في جنوب لبنان بعد سلسلة طويلة من الأحداث المضطربة.

وأضاف عمرو أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر" مساء الاثنين، أن الجيش اللبناني أعاد تمركزه على الحدود، ما يعكس قرب تنفيذ العملية البرية الإسرائيلية.

الجيش اللبناني لن يتمكن من مواجهة نظيره الإسرائيلي



وأوضح عمرو أديب أن الجيش اللبناني لن يتمكن من مواجهة الجيش الإسرائيلي، كما أن القرار السياسي في لبنان لا يميل نحو الدخول في حرب، متسائلا عن مصير قدرات حزب الله وقواته.

وأشار إلى أن معلومات كانت تفيد بامتلاك حزب الله 150 ألف صاروخ وأن عدد قواته يصل إلى 100 ألف عنصر، متسائلاً عن مدى وجود هذه القوة حالياً.

وأكد عمرو أديب أن حزب الله ليس بالقوة التي كان يعتقدها الكثيرون، مؤكدًا أن نصف قوة الحزب كانت مرتبطة بشخصية الأمين العام الراحل حسن نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل يوم الجمعة.

واختتم أديب: "إسرائيل ستحتل جزءًا كبيرًا من جنوب لبنان في الأيام المقبلة، حتى وإن كانت هناك تحركات تتراوح بين التقدم والتراجع من حين لآخر".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الاثنين إنه دمر مستودع صواريخ "سطح - جو" كان حزب الله قد وضعه على بعد نحو 1.5 كيلومتر عن مطار لبنان الدولي، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن نظام الدفاع الجوي التابع لحزب الله مجهز ببطاريات صواريخ أرض جو.

وذكر أن صواريخ أرض - جو تشكل تهديدا للمجال الجوي الدولي ويمكن أن تصيب أي طائرة تحلق في الأجواء اللبنانية.

وأضاف أنه وفي إطار موجات الهجوم الواسعة النطاق على لبنان وفي هجوم دقيق من قبل سلاح الجو (الإسرائيلي)، قصفت الطائرات المقاتلة البنية التحتية لإطلاق صواريخ أرض جو التي كانت موضوعة بالقرب من مطار بيروت الدولي.

وأشار إلى أن هذه البنية مثل بنى أخرى لمنظومة الدفاع الجوي لحزب الله منتشرة في جميع أنحاء لبنان.

وقال المتحدث إن سلاح الجو هاجم عشرات المقرات والمستودعات ومنصات إطلاق صواريخ جو - أرض تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة بلبنان.

وأوضح أن هذه الهجمات تتيح استكمال مئات الطلعات الهجومية في جميع أنحاء لبنان لإزالة التهديدات المختلفة.

وشدد على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل مهاجمة وتدمير وإضعاف القدرات العسكرية والبنية التحتية لحزب الله في لبنان.