وكيل صحة قنا يناقش صرف مستحقات قوائم الإنتظار

عقد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، إجتماعاً ومدير الحسابات بالمديرية لمناقشة مستحقات قوائم الإنتظار.

جاء ذلك في حضور محمد مصطفي مدير الحسابات بالمديرية وبولس بُقطر مدير شؤون العاملين بالمديرية ومسؤولي الحسابات بمستشفي قنا العام ومفتش المديرية المالية أحمد السمان .

وخلال الإجتماع ناقش وكيل الوزارة المستحقات المالية الخاصة بقوائم الإنتظار والمستحقات المالية اللازمة لصرف المستلزمات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية والتي تتم طبقاً لقوائم الإنتظار بالمستشفيات.

كما وناقش وكيل الوزارة مشاكل الوحدات الحسابية بالإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لمديرية الصحة وعرض الحلول المناسبة لحل كافة المشكلات العالقة.

مشدداً علي ضرورة المتابعة المستمرة لصرف المستحقات اللازمة للتشغيل والمستحقات المالية للأفراد العاملين بالمنظومة حتي يتثني للجميع العمل بجهد من أجل خدمة المرضي المترددين علي المنافذ الطبية المختلفة بالمراكز.

خلال الاجتماع الدوري .. محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

عقد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 ، وآليات تنفيذ تلك المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الحكومة، وبمتابعة مباشرة من الدكتورة منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، و حسام حموده السكرتير العام للمحافظة، وأيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، و زكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث استعرض محافظ قنا، نسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية لكل وحدة محلية على حده، و موقف طرح المشروعات التى لم يتم البدء في تنفيذها ، موجها بضرورة رفع تقرير دورى مُفصل يشمل نسب إنجاز تنفيذ مشروعات الخطة، والتحديات، لإتخاذ القرارات اللازمة التى من شأنها الحفاظ على انتظام سير العمل، بهدف تعظيم الإستفادة من المبالغ المخصصة، وكذا تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة 2030 .

كما شدد محافظ قنا، على ضرورة وضع برنامج زمنى لكل مشروع من بداية الخطة المعتمدة، وسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة علي مستوى المراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المحددة، والعمل على رفع معدلات الأداء.

و وجه عبد الحليم، بضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينهم لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030.