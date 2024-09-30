صباح محمود شحاتة تثير الجدل بعد خبر وفاتها| ما القصة؟

صباح محمود شحاتة .. نفى إبراهيم عمران رئيس جمعية الكومبارس الخبر الذي نشره حول وفاة صباح محمود شحاتة، وعندما علم بالخبر، وسرعان ما تأكد من أن خبر الوفاة غير صحيح عندما تحدث مع صباح، وأخبرته أنها تعيش في هدوء وأنها بخير ولا حقيقة لوفاتها، ليحذف بعدها خبر الوفاة من حسابه على موقع فيسبوك.

وكشف إبراهيم عمران، إن الفنانة صباح محمود تعيش في هدوء ولا تريد التواصل مع الإعلام أو الصحفيين، وأنها منذ تداول خبر وفاتها وهي تتلقى الكثير من المكالمات ولكنها ترفض الرد وتريد أن تبقى بعيدا عن الأضواء.

صباح محمود شحاتة ممثلة مصرية، بدأت مشوارها الفني في منتصف الثمانينيات ككومبارس صامت، ظهرت في عدد كبير من الأفلام من خلال أدوار صغيرة. من أفلامها: مستر كاراتيه، يوم حار جدًا، حسن اللول، عنبر والألوان، ومن مسلسلاتها العمة نور وغيرها.