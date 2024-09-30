الشاطرة القمر.. إيناس عز الدين تحصد إشادات وإعجاب الجمهور

تواصل الفنانة إيناس عز الدين، حصد نجاح أعمالها الفنية، والتي أثبتت جدارتها من خلال أدوارها المتنوعة والمميزة؛ فبعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "أفراح إبليس 2"، والذي عرض قبل 5 أعوام، لاتزال تحصد إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء حتى الآن بشخصية "نوارة" التي جسدتها في المسلسل.

نشرت إيناس عز الدين، عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع من المسلسل الذي قامت ببطولته أمام النجم جمال سليمان عام 2019، وعلقت عليه قائلة "فيسبوك" : "الحمدلله أن لسه الواحد بيتعرض عليه مسلسلات وشكرا على رد فعل مسلسل أفراح إبليس2"، وحظيت بكم هائل من الإشادات والتقدير على أدائها المتميز في مسلسل "أفراح إبليس 2"، ووصفها الجمهور والمخرجون بأنها "شاطرة" و"قمر"، مؤكدين على جمال أدائها وقدرتها على تجسيد الشخصيات ببراعة.

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وجاءت أغلب التعليقات : "النجمة والفنانة الشاطرة.. بالتوفيق والنجاح"، وقال آخر : "منورة الدنيا كلها ربنا يحفظك ويسعدك"، وكتب آخر: "فنانة شاطرة وأنت بتضيفي لأي عمل تكوني فيه"، أما المخرج أحمد خالد أمين فعلق قائلا: "ممثلة شاطرة وقمر وتستاهلي كل خير" وردت عليه إيناس قائلة: "شهادة اعتز بيها جدا وإضافة كبيرة لكل أعمالي الناجحة".

يذكر أن "أفراح إبليس" الجزء الثاني بطولة جمال سليمان، صابرين، كمال أبورية، محمود الجندي، منى عبدالمغني، محمود فارس، ياسر فرج، ومنة فضالي، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد خالد أمين.

أجدد أعمال إيناس عز الدين

على صعيد آخر تحضر إيناس عزالدين حاليا لمسلسل جديد يحمل اسم "توحة" بطولة علا غانم، دينا فؤاد، إيهاب فهمي، حجاج عبدالعظيم، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداثه في إطار الحي الشعبي.

بينما كانت آخر أعمالها إيناس عزالدين مسلسل يحمل اسم "ديفيليه" وتدور أحداثه في 10 حلقات، بطولة وفاء عامر، محمد عز، جيهان خليل، إيهاب فهمي، عابد عناني، أشرف طلبة، عمر محمد فوزي، أحمد كشك، وهو قصة أحمد عيسى، من تأليف أحمد أنور ومحمود جامايكا، إخراج معتز حسام.

