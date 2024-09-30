«عاشور»: 100 منحة دراسية لأبناء الصعيد الجامعات الأجنبية فى العاصمة الجديدة

وزير التعليم العالى يناقش مجالات التعاون مع وفد جامعة بريطانية

شَهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مَراسم توقيع مُذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العُمرانية؛ بهدف تقديم 100 منحة دراسية كاملة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية لخريجى الثانوية العامة المتفوقين من أبناء محافظات الصعيد من المدارس الحكومية، وذلك بحضور رؤساء فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستكمال مُبادرة «١٠٠ حلم للمستقبل..التعليم بالعاصمة الإدارية»، حيث قام بالتوقيع على مُذكرة التفاهم الدكتور عبدالوهاب عزت القائم بعمل أمين عام مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية مُمثلا عن وزارة التعليم العالى، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العُمرانية، ورؤساء أفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى كلمته خلال مَراسم التوقيع ثَمن الوزير جهود الجامعات المُشاركة فى المُبادرة الرئاسية، مُؤكدًا أن مُذكرة التفاهم تأتى انطلاقًا من الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، ومُبادرة « ١٠٠ حلم للمستقبل..التعليم بالعاصمة الإدارية» التى أطلقتها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العُمرانية والتى تم تدشينها العام الماضى ورَحَبت بها المُؤسسات المُشاركة من الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال توفير (100) منحة دراسية لأوائل الثانوية العامة من أبناء محافظات الصعيد من المدارس الحكومية، فى مُختلف البرامج والتخصُصَات العلمية، بواقع 20 منحة دراسية من كل جامعة، بحيث يتم قبول الطلاب وفقًا لمعايير القبول الخاصة بكل جامعة.

فى سياق آخر، استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وفدًا من جامعة إكستر البريطانية، يضم د. بيتر كلاك رئيس الشراكات العالمية بالجامعة، والبروفيسور ريتشارد فوليت نائب رئيس الجامعة، بحضور د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، ود. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ومارك هوارد مدير المجلس الثقافى البريطاني، وشيماء البنا رئيس قطاع التعليم بالمجلس الثقافى البريطاني، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزير استمرار العمل على تطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، والتوسع فى عقد الشراكات الدولية التى تسهم فى تعزيز تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية، مثمنًا الشراكات التى تم عقدها بين الجامعات المصرية والبريطانية والتى تدل على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى وما أثمرت عنه من تجارب ناجحة وإثراء لتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأكد الوزير على ترحيب الوزارة بالتعاون مع جامعة إكستر، والاستفادة من خبراتها فى ربط التعليم بسوق العمل، مشيرًا إلى لقائه وفد الجامعة على هامش زيارته للندن ومشاركته فى المنتدى العالمى للتعليم.