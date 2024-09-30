الموسيقار إيهاب عبدالسلام يطرح «قبل المعركة»

طرح المؤلف الموسيقى دكتور إيهاب عبدالسلام، مقطوعة موسيقية بعنوان «قبل المعركة»، يتخيلها المستمع وفق تصورات خيالية ممتعة يسوقها المؤلف الموسيقى ليحشد المستمع نفسه للسماع، كما يحتشد المعارك فى المعركة.

يوالى إيهاب عبد السلام، فى طرح المؤلفات الموسيقية والألحان تباعا خلال الفترة القليلة القادمة، فضلًا عن تنوعه فى اختيار الألحان الموسيقية التى تجذب الجمهور والمستمعين.

يذكر أن إيهاب عبد السلام، قد طرح من قبل عددا من المؤلفات الموسيقية منها «أزهار»، ومقدمات مسلسلات منها «سيف الحجاج».